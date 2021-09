Donna y Vanner Johnson tuvieron la idea de comprar un kit de prueba de ADN “solo por diversión”. Luego de un mes, obtuvieron los resultados donde se enteraron que su hijo de 12 años, que había sido concebido por un proceso de fecundación in vitro, no era el hijo biológico de Vanner después de que la clínica confirmara que el óvulo de Donna había sido confundido y fertilizado accidentalmente con el esperma de un extraño.

Vanner Johnson declaró a la cadena ABC4 que, cuando vio los resultados de los análisis, no podía comprender lo que estaba leyendo

“Cuando miré esa página y vi que Donna aparecía como la madre y yo como padre desconocido, pensé qué querían decir con padre desconocido, si yo soy su padre”, expresó.

La pareja tuvo que contarle al pequeño lo que descubrieron, por ese motivo, lo llevaron a comer helado y a dar un paseo en el carro.

“Le dije ‘resulta que sucedió algo y no estamos seguros de lo qué pasó, pero en realidad no soy tu padre biológico’. Él simplemente me miró y dijo ‘¿en serio?’”, narró Vanner al medio citado.

EN BÚSQUEDA DEL PADRE BIOLÓGICO

Al pequeño se le realizó varias pruebas de ADN y, a través de las investigaciones que emprendió la familia, encontraron al padre biológico.

Devin McNeil, junto a su esposa Kelly, acudieron al Centro de Medicina Reproductiva de la Universidad de Utah para que le expliquen qué es lo que sucedió.

“Hubo una fecha en la que estuvimos en la clínica al mismo tiempo. Yo estaba haciendo transferencias, así que fue entonces cuando volvieron a poner mis embriones adentro. Ella (Donna Johnson) estaba haciendo la recuperación cuando tomaron sus óvulos. Creemos que pasó casi al mismo tiempo hace 14 años”, recordó Kelly McNeil.

