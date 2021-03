“Perú Negro: Bailando Muchas Memorias”, el libro autorizado que cuenta la historia de la Asociación Cultural de ballet afroperuano más renombrada del país está listo para su distribución. Según anuncia el antropólogo peruano-estadounidense Luis F. Paredes, autor de la obra, la publicación será oficialmente presentada este 28 de abril, a través de la plataforma Perú Afrofest: Seminario Profesional de Danza Afroperuana.

Bajo los sellos editoriales Asociación Iberoamericana de Artes y Letras y Studia Hispanica Editors de la Universidad de Minnesota, el libro es el resultado de la tesis doctoral de Paredes en Estudios Culturales, por la universidad estatal de Nueva York, una larga investigación de más de 15 años, que concluye que el gran legado de Perú Negro fue insertar la negritud al discurso nacional.

“Perú Negro es la tercera raíz de la identidad peruana, otra versión del mestizaje. En base a su producción musical logra insertar ese pasado que fue invisibilizado, marginado y oprimido. Utiliza al cuerpo como agente de su propia libertad y a la coreografía para nacionalizar la idea de la negritud”, afirma Paredes, del grupo tres veces nominado al Latin Grammy.

“El trabajo fue arduo, porque en sus más de 50 años de creación, no se preocuparon por archivar sus memorias, este es el primer libro que cuenta su historia y metodología”, añadió el investigador.

Escrito en inglés y traducido al español, la obra contiene anécdotas, como cuando los hombres de la agrupación decidieron raparse el pelo, después de un viaje a Italia, o cuando Fidel Castro los invitó a Cuba por tres meses. “Comencé a armar su historia leyendo periódicos. Estuve por semanas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. He hecho revivir las memorias de sus integrantes, sobre todo las de los más antiguos”, afirmó Luis.

Eder Campos, nieto mayor de Ronaldo Campos de la Colina, creador del ballet, recordó que desde que Paredes tocó la puerta de su casa (2006), le brindaron apoyo incondicional. “Lo llevamos al baúl de los recuerdos. Accedió, a documentos fundacionales. Luis ha escrito los guiones de nuestros últimos espectáculos (”50 años de tradición, la misma esencia”, 2019; y, “Mis Raíces”, 2018), ya es parte de Perú Negro”, sostuvo el actual director artístico.

Coloquio interactivo

Se puede adquirir “Perú Negro: Bailando Muchas Memorias” a través del fanpage de Perú Afrofest: Seminario Profesional de Danza Afroperuana. En esta misma plataforma, del 22 al 30 de mayo, Luis F. Paredes ofrecerá, la conferencia: La Antropología de la Danza Afroperuana, coloquio intensivo de teoría y metodología, compuesto de cuatro secciones:

I.-”El Pretérito del Movimiento Afroperuano” (22 de mayo, de 10 a.m. a 12 m.) II.-Ejecución y Encarnación de la Coreografía Afroperuana (23 de mayo, de 10 a.m. a 12 m.); III.-La Afroperuanidad entre Relatos, Discursos, Oralidad y Performance (29 de mayo, de 10 a.m. a 12 m.); y IV.-Laboratorio Práctico: Fundamentos Básicos del Movimiento para la Danza Afroperuana que tendrá como profesor a Eder Campos; y, “Perú Negro Bailando Muchas Memorias” (30 de mayo, de 10 a.m., a 11 a.m. y de 11.15 a.m. a 1.45 p.m., respectivamente).

Los talleres contarán con material interactivo para el alumno e incluye el libro “Perú Negro: Bailando Muchas Memorias”. Más informes en contactos Perú Afrofest.

