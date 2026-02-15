En los últimos días, una serie de videos protagonizados por jóvenes que se identifican como “therian” se ha vuelto viral en redes sociales. En las imágenes se observa a personas usando máscaras, colas u otros accesorios animales, además de imitar ciertos comportamientos, lo que ha despertado curiosidad, burlas y preocupación entre los usuarios.

La tendencia trascendió el ámbito digital y comenzó a manifestarse en el espacio público. En ciudades como Buenos Aires y Montevideo, se han registrado encuentros presenciales en parques y plazas, donde jóvenes se reúnen para compartir experiencias relacionadas con esta forma de autoidentificación. Mientras algunos lo interpretan como una nueva expresión social y cultural, otros observan el fenómeno con escepticismo.

¿Qué significa ser “therian”?

Según los propios testimonios difundidos en redes y foros especializados, ser “therian” implica una conexión profunda a nivel emocional o identitario con una especie animal específica, como lobos, gatos, zorros o perros. Dentro de la comunidad, este proceso es denominado “despertar therian”, el momento en el que la persona reconoce esa conexión interior.

Los jóvenes que se identifican como therian aclaran que no creen ser animales desde un punto de vista biológico. Señalan que mantienen una vida cotidiana normal, con estudios, trabajo y responsabilidades comunes, y que esta autoidentificación forma parte de su mundo interior y de su forma de expresarse.

Reacciones y cuestionamientos

La expansión del fenómeno ha generado opiniones divididas. Mientras algunos lo defienden como una forma legítima de expresión personal e identidad, otros advierten sobre posibles riesgos, especialmente cuando se imitan conductas animales en espacios públicos, lo que podría derivar en accidentes físicos o en situaciones de aislamiento social.

Especialistas en comportamiento social señalan que este tipo de tendencias suelen amplificarse en redes sociales, donde los jóvenes encuentran comunidades afines y espacios de validación. Sin embargo, advierten que es importante diferenciar entre expresión simbólica y conductas que puedan poner en riesgo la integridad de quienes participan.

Por ahora, el fenómeno “therian” continúa expandiéndose en el entorno digital y presencial, abriendo un nuevo debate sobre identidad, pertenencia y las nuevas formas de expresión juvenil en la era de las redes sociales.