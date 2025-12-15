Este domingo 14 de diciembre se realizó el esperado sorteo de La Tinka. En este evento, un afortunado tuvo la oportunidad de llevarse a casa el asombroso premio acumulado de S/13′508,504. Además, los premios del Sí o Sí donde se regalan 50 mil soles.

Diariocorreo.pe se convierte en tu aliado para mantenerte informado sobre todo lo relacionado con la lotería de La Tinka. Encontrarás datos relevantes sobre el sorteo, incluyendo el paso a paso que debes seguir para cobrar tus premios. No te pierdas el horario de transmisión del sorteo, pues es fundamental para saber si eres uno de los afortunados ganadores.

¡Prepárate para vivir la emoción y el suspenso mientras descubres quién se lleva a casa los fabulosos premios de La Tinka! Correo te mantiene actualizado con toda la información que necesitas para ser parte de esta increíble experiencia.

La Tinka del domingo 14 de diciembre

Recuerda que el pozo millonario para este domingo 14 de diciembre fue de S/13′508,504.

Resultados de La Tinka 14 de diciembre

La jugada ganadora de la fecha quedó confirmada de la siguiente manera: 19 - 37 - 50 -27 - 35 - 14.

¿Hay un ganador del pozo millonario?: NO.

Boliyapa

La jugada es el número 39 y HUBO 1 GANADOR.

SORTEO SÍ O SÍ

Jugada ganadora: 08

HUBO 1 GANADOR.

¿Cómo cobrar el premio de La Tinka?

Si eres uno de los ganadores de La Tinka, puedes cobrarlo directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, con los siguientes pasos:

Entra a la pestaña Cobrar mis premios en Mi cuenta, desde el menú.

Revisa tus premios y selecciona la opción Retirar y ver historial, ubicado a la derecha de Acumulado de Premios.

Selecciona entre Visa o Agora, de acuerdo a tu preferencia. Ingresa el monto a retirar, adjunta la foto de tu DNI (no imagen de fotocopias) y selecciona tu tarjeta.

Haz clic en Solicitar Retiro y espera la confirmación. El monto a cobrar es de mínimo S/30 y máximo S/3,000 al día.

¿Cómo saber si cobraste el premio de La Tinka?

Para revisar el estado de tu solicitud entra a tu Historial de Retiros desde la página principal de “Cobrar premios”, haciendo clic en el botón “Retiros”

Recibido – En evaluación → Solicitud pendiente de aprobación.

Cobrado → Solicitud que ya ha sido aprobada y que será depositada en tu cuenta del banco. Dependiendo el tiempo de tu banco emisor, podrás ver el abono en tu cuenta.

Denegado → Solicitud denegada. Despliega la opción “Ver más” para ver el motivo de la denegación.

Ten en cuenta que para la mayoría de los bancos, el abono es inmediato si usas tu tarjeta débito. Para el abono a tarjetas de crédito, puede demorar hasta 48 horas.

¿Dónde puedo ver La Tinka?

El sorteo de La Tinka se transmite por la señal de América Televisión a las 10.50 p. m. de cada miércoles y domingo. Asimismo, todos pueden revisar jugadas ganadoras y la cantidad de ganadores a través de la página oficial de Intralot y su canal de YouTube.

La Tinka: ¿Cómo cargar saldo con Safetypay?

Para cargar saldo con Safetypay y participar del sorteo de La Tinka de hoy, sigue los siguientes pasos:

Ingresa el monto que deseas recargar, puede ser desde S/40 a S/1.500.

Si tienes un código promocional aplícalo.- Genera tu código SafetyPay, haciendo clic en el botón “continuar”- Copia el código y desde la página web o App de los bancos BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank y agentes autorizados selecciona: Pago de Servicios > SafetyPay > SafetyPay Soles.

Ingresa el código generado y confirma tu recarga. También puedes cargar saldo en efectivo a través de los agentes y agencias autorizadas por SafetyPay, indicando el código genera.

La Tinka: ¿Cómo cargar saldo?

Si ya tienes una cuenta ingresa con tu usuario y contraseña; si aún no tienes una, Regístrate aquí para que puedas cargar saldo a tu cuenta, siguiendo estos pasos:

Una vez logueado haz clic en el botón «Cargar saldo», ubicado en la barra de menú o en la sección Mi Cuenta.

Elige el método de pago que prefieras para cargar saldo por Internet o en Efectivo, y sigue las instrucciones.

La Tinka: cómo crear una cuenta

Puedes crear una cuenta en https://latinka.pe/ o en Teapuesto.pe

Haz clic en el botón Regístrate que se encuentra en la cabecera de la página.

Llena tus datos verídicos en el formulario y haz clic en el botón Registrar. Recuerda que debes ser mayor de edad, leer y aceptar los términos y condiciones para jugar con nosotros.

Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar.

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos que le indicarán.

¿Cómo cargar saldo con BCP?

Para cargar saldo con una tarjeta del Banco del Crédito del Perú y participar del sorteo de la Tinka:

Ingresa el monto que deseas cargar, desde 30 soles hasta S/10,000. Si tienes un código promocional aplícalo.

Genera tu código BCP, haciendo clic en el botón Continuar y cópialo.

Ingresa a la página de BCP o tu App BCP y selecciona: Pago de servicios > Compras > La Tinka> Recarga Web.

Ingresa el código BCP generado en tu cuenta La Tinka y confirma tu recarga.

Recuerda que puedes cargar saldo en efectivo a través de un BCP agente. Para ello, solicita tu recarga web indicando el código BCP generado en tu cuenta La Tinka.

¿Qué bolillas salen más en La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza con bolillas enumeradas del 1 al 45 y en cada edición se eligen al azar seis de ellas, junto con una última llamada ‘boliyapa’. De acuerdo con las estadísticas del juego, la bolilla 13 fue la más recurrente en la historia del pozo millonario.

El número 13 salió elegido en 343 ocasiones. Continúan las fichas 12 (331 veces) y 14 (330 veces). Si vemos las estadísticas solo del 2021, notamos que la bolilla 42 fue la más extraída con 20 veces. Le sigue la ficha 39 (18 veces) y la figura 14 (17 veces).