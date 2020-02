Este viernes 14 de febrero se celebra una edición más de San Valentín, la fecha en la que miles de parejas alrededor del mundo celebran el amor que se tienen. Si bien lo más importante es pasarla junto a esa persona especial, nunca está de más regalarle algo como símbolo de unión infranqueable. Y tú, ¿ya tienes pensado qué regalarle a él o ella? En esta nota encontrarás algunas ideas originales.

ALTERNATIVAS DE REGALO ESTE SAN VALENTÍN

Suscripción por un año en Netflix

Nada asegura que la relación dure un año más o toda la vida (sí, así de complicada es la situación), pero este regalo de tu parte será una especie de carta de compromiso para ver series y películas juntos durante mucho tiempo.

Además debes tomar en cuenta que se vienen estrenos interesantes en la plataforma de streaming. Nuevas ediciones de “Sex Education”, “Better Call Saul”, “Altered Carbon” y “Vikings” estarán a tu disposición este mes. Imagínate los demás.

Netflix tendrá entre sus próximos estrenos nuevos episodios de "Better Call Saul" Fotos: Difusión.

Camiseta de su equipo favorito

Si tu enamorado o enamorada es amante del fútbol u otro deporte, comprarle la indumentaria de su equipo favorito no tiene pierde. Se trata de un regalo que no olvidará, pues es parte de sus gustos. Le ahorras unos soles y es un lazo que relacionará esa camiseta contigo por siempre.

Los precios (oficiales, claro) oscilan entre los S/ 150 y S/ 250 dependiendo del equipo y la marca que se desee. Te dejamos los enlaces para que averigües cuánto están las camisetas de Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima.

(Foto: Giancarlo Ávila)

Entradas para el concierto del artista que admira

Hay diversos factores que pueden frustrar este regalo, entre ellos que el artista haya fallecido, ya no toque o que no realice giras por nuestro país. Sin embargo, se vienen conciertos que pueden significar un momento único.

Si él o ella es amante del rock, la llegada de Soda Stereo, Kiss y Guns N’ Roses a nuestra capital no le pasará desapercibida. Cabe mencionar que en el primer caso, se rendirá homenaje al fallecido cantante de la banda, Gustavo Cerati, por lo que artistas de diferentes ámbitos musicales participarán.

La lista la conforman Mon Laferte, Gustavo Santaolalla, Richard Coleman y Adrián Dárgelos. Asimismo se podrá observar a artistas como Julieta Venegas, Benito Cerati y Chris Martin en una pantalla gigante acompañando el concierto y cantando algunos temas de la agrupación argentina.

Si el rock no es lo suyo y más le apasiona la salsa, el 23 de este mes se presentará Maelo Ruiz en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y si más se inclina por lo clásico, este 13 de febrero, Los Iracundos se presentarán junto a los imitadores de Roberto Carlos (Carlos Bonifaz) y José José (Carlos Burga).

Relojes

Existen personas amantes de los relojes, por lo que son exquisitos para poder elegir uno o aceptar usar el que le dieron de regalo. Tanto hombres como mujeres tienen inclinación por escoger bien al compañero del tiempo.

Si estás pensado en opciones para comprar uno, se pueden encontrar ofertas especiales para él en San Valentín en Chronos. Relojes con descuento de hasta S/ 600 se pueden encontrar en su portal.

Por su lado, para ella se encuentran los mismos descuentos en diferentes tipos, colores, especificaciones y calidad de relojes en este enlace.

Tickets para un próximo viaje

Si lo que ama tu pareja, aparte de a ti, es viajar, no lo dudes. No es un secreto que se emocionará y, sea el destino que sea, no pondrá reparos en ir contigo a disfrutar momentos inolvidables.

Una oferta y promoción que puedes aprovechar es la que brinda el portal Recorrido.pe, el cual está sorteando pasajes para diferentes destinos en el país. Entre ellos se encuentran Cusco, Puno, Arequipa, La Libertad, Tacna, Madre de Dios y Amazonas.

Todo lo que tienes que hacer es ir al portal de Recorrido e inscribirte, además de especificar los horarios para los cuales quieres tu viaje, así como otras solicitudes de la página. Apúrate que el sorteo es este 14 y 15 de febrero. Más información en este enlace.

Arequipa. Además, cuenta con lugares culturales cercanos que harán del viaje una experiencia completa. Los buses llegan directamente a la ciudad.(Foto: Gihan Tubbeh / PromPerú)

Algo que venga exclusivamente de ti

Tan simple como eso. Más allá de cualquier regalo oneroso o gigante, lo que importarán son las intenciones con las que realizas la entrega. Una simple carta bien redactada o un collage pueden servir para representar el cariño que le tienes a esa persona.

Ya sabes, todo es cuestión de que la pases bien junto a quien viene acompañando tu vida. Por eso, este 14 de febrero y todos los días del año pásala siempre valorando a quienes te quieren y respetan.

En 1952, Italo Severini le escribió una increíble carta de amor a Rosa Martínez; ayer, su nieto la compartió por Twitter

