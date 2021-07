Un rayo interrumpió el sueño de muchas personas en Ciudad de México (CDMX) la madrugada del 20 de julio. Tal como indicaron numerosos medios del país azteca, el fenómeno quedó inmortalizado en diversos videos registrados por cámaras de seguridad.

Este tuvo lugar a las 1:42 de la madrugada, por lo que solo un puñado de personas pudieron grabarlo con sus móviles. Todos esos clips no tardaron en volverse populares en las redes sociales.

En estos se aprecia cómo el rayo ilumina decenas de edificios de CDMX y hasta la Plaza de la Constitución, más conocida como El Zócalo.

¡Qué tal! Así el relámpago que iluminó a Ciudad de México #CDMX esta madrugada.



Vista Paseo de la Reforma.



Para ver en tiempo real:https://t.co/Hhqp1nM5Vj



Video pic.twitter.com/1iL0ErZert — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 20, 2021

¿A ti también te despertó el trueno?

¿Te asustaste y no puedes dormir?

Revive ese momento 🙊 #CDMX

vía @AndreaSegen.pic.twitter.com/ZCWV6xfNgz — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 20, 2021

No pocos usuarios aseguraron que su descanso se vio perturbado por el trueno que se escuchó inmediatamente después del rayo, el cual motivó una variedad amplia de memes y divertidos posts. En algunos de estos se relaciona al fenómeno con Tláloc, dios mexica de la lluvia y del relámpago.

“No me desperté porque mis cortinas son gruesas, pero el trueno sí me hizo saltar como un gato de la cama. Realmente me asusté mucho”, comentó un joven en Twitter.

Yo con el rayo/trueno en la cdmx!



No mames sonó bien perro. pic.twitter.com/kmC1t6qx4y — Gerardo ♠️🕉️ (@zegfret) July 20, 2021

