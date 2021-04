El cantante de salsa Willie Colón celebró que Laura Bozzo, conductora de televisión peruana que radica en México, insulte y tenga declaraciones contundentes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“¡Bravo, Laura Bozo! Una celebridad que no teme decir la verdad. Soporte 100 %”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En el video publicado por el músico estadounidense se observa a Bozzo cuestionando todas las acciones del mandatario contra los venezolanos, que en su mayoría tuvo que salir de su país para buscar un mejor futuro en otras naciones.

¡Bravo Laura Bozo! Una celebridad que no teme decir la verdad. Soporte 100% pic.twitter.com/fkDsRDxhhP — Willie Colón (@williecolon) April 8, 2021

“Eres la basura. Te vi en tu avión presidencial, Nicolás Maduro, con tu mujer disfrutando, oro, madera, una maravilla el avión presidencial, mientras tu gente se muere de hambre, maldito, pinche maldito, hijo de la chingada, vas a pagar por todos tus crímenes. Todo lo que está pasando, te lo debemos a ti. La gente ya no sabe qué hacer, protestas en todos lados, genta presa injustamente, por sus ideas, porque así es la izquierda, señores”, dijo la conductora de televisión.

Asimismo, Laura Bozzo indicó que los gobiernos de izquierda buscan silenciar a las personas que discrepan con su ideología y colocó como ejemplo a Leopoldo López, líder opositor que estuvo en prisión por sus ideas políticas.

“Ojo cuando vayan a votar, no solamente corrupción, sino silencio total, el que discrepa con una persona de izquierda, va adentro, como Leopoldo, que ni siquiera pudo ver a su familia en el día de su cumpleaños. Ahí no existen los derechos humanos. Cuánta gente me escribe en mis redes porque no tienen qué comer. Yo voy a seguir hablando por mi gente de Venezuela, voy a seguir protestando, levantando la voz y diciéndole a las Naciones Unidas”, agregó Bozzo.