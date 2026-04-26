Al menos 19 personas murieron tras un atentado con explosivos ocurrido el sábado en una carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, según el balance actualizado difundido por las autoridades el domingo.

El ataque ocurrió en un contexto de campaña electoral, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo, en las que la seguridad se ha convertido en uno de los principales temas del debate político.

EDITORS NOTE: Graphic content / People stand next to the body of one of the victims, covered with a blue sheet, after a bomb attack at El Tunel, on the Popayan-Cali road, in Cajibio, Cauca department, Colombia, on April 25, 2026. A bomb attack on April 25 left seven people dead and 20 injured in an area of Colombia with a strong guerrilla presence, amid a spate of attacks just over a month before the presidential elections, the governor of the Cauca region said. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Ataque ocurrió en medio de un retén ilegal

De acuerdo con el Ejército Nacional de Colombia, la explosión se produjo cuando disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instalaron un retén ilegal dirigido a la población civil.

La detonación afectó a más de una decena de vehículos, que fueron desplazados varios metros por la fuerza del estallido.

Imágenes difundidas tras el atentado muestran vehículos destruidos, cuerpos cubiertos de las víctimas y un gran cráter en la vía.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó mediante un comunicado que se recuperaron 19 cuerpos, elevando el número inicial de víctimas mortales que había sido estimado en 14. Además, se reportaron 38 personas heridas.

Gobierno ordena intensificar operaciones militares

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó a los responsables como “terroristas” y ordenó a las fuerzas de seguridad intensificar las operaciones contra los grupos armados ilegales.

Las autoridades atribuyen el atentado a disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016.

Entre estos grupos figuran estructuras lideradas por Iván Mordisco, considerado uno de los criminales más buscados del país.

Ola de violencia en el suroeste colombiano

El atentado forma parte de una serie de ataques recientes en el suroeste colombiano.

El viernes previo, un atentado con explosivos contra una base militar en la ciudad de Cali dejó dos personas heridas, en lo que autoridades consideran una escalada de violencia en la región.

Los grupos armados ilegales continúan utilizando explosivos, drones y ataques armados contra fuerzas de seguridad y población civil.

Seguridad domina el escenario electoral

La violencia en regiones como Cauca se produce mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que el senador Iván Cepeda, cercano al gobierno, figura entre los candidatos con mayor respaldo en encuestas.

Tras asumir la presidencia en 2022, Gustavo Petro intentó negociar acuerdos de paz con grupos armados ilegales; sin embargo, estas organizaciones han fortalecido sus estructuras en los últimos años, lo que mantiene la seguridad como una preocupación central para las autoridades y la población.