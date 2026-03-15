El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apareció en una grabación divulgada este domingo en plataformas digitales para contrarrestar las versiones sobre su fallecimiento que surgieron tras la escalada militar en Medio Oriente. La filmación lo muestra en un local de café recibiendo una bebida mientras emplea un tono sarcástico para referirse a las especulaciones que lo daban por muerto en medio del enfrentamiento con Irán.​

En el registro, el líder gubernamental inicia su intervención con una pulla hacia las informaciones falsas que circularon en internet durante los últimos días.

“Estoy muerto... pero por el café. ¿Sabes por qué más estoy muerto? Por mi pueblo, por cómo se comportan, es fantástico”, declara utilizando una locución hebrea que implica devoción absoluta por algo o alguien.​

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Netanyahu aprovechó la filmación para mostrar directamente sus extremidades superiores ante la cámara para rebatir las acusaciones de manipulación artificial.

“Quieres contar mis dedos? Aquí están, ¿viste? Salud”, afirmó.

El gobernante aprovecha la oportunidad para dirigirse directamente a la población civil que transita por espacios públicos durante el conflicto armado. Su recomendación enfatiza la necesidad de equilibrar el descanso con la precaución constante en un entorno de amenaza permanente.

“Salgan a despejarse, pero siempre cerca de un espacio protegido. Su entereza es asombrosa; nos da fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI y al Mossad”, recomendó.

El político destaca en su exposición los esfuerzos militares en curso contra el régimen adversario, sin revelar pormenores por razones de seguridad nacional. La contundencia de las intervenciones se mantiene incluso en la fecha actual, según sus propias palabras.

“Estamos haciendo cosas que no puedo compartir, pero estamos golpeando muy fuerte a Irán, incluso hoy. Seguimos adelante”, aseguró.

Las instrucciones hacia los habitantes incluyen acatar las directrices de las autoridades locales y del organismo encargado de la defensa civil. El Ejecutivo evalúa progresivamente la posibilidad de flexibilizar las normativas de confinamiento según la evolución del panorama táctico.

El primer ministro concluye su intervención con un comentario desenfadado sobre la bebida que sostiene en la mano, manteniendo el tono ligero que caracterizó toda la secuencia. Este enfoque busca proyectar control y cotidianidad en momentos de máxima tensión geopolítica.

La filmación surge después de que la muerte del ayatolá Ali Khamenei y varios mandos superiores iraníes, ocurrida durante acciones coordinadas entre Estados Unidos e Israel, generara una avalancha de desinformación en redes sociales. Las afirmaciones sobre el supuesto deceso del premier en un contraataque persa carecían de sustento verificable.

Este domingo, la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un parte oficial a través de su portal digital amenazando explícitamente con dar caza al jefe de Gobierno hebreo. El documento militar reitera la voluntad de eliminarlo si persisten las incursiones contra sus intereses estratégicos.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, proclama el comunicado del brazo armado ideológico del régimen, publicado por Sepah News y reproducido ampliamente en medios locales.​

La decisión de Netanyahu de responder mediante un formato informal y humorístico evidencia su intención de neutralizar la psicosis informativa mientras reafirma su presencia física al frente de la nación. Las imágenes han circulado masivamente, aunque persisten sectores que cuestionan su autenticidad mediante análisis frame por frame.