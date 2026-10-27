La Policía Federal de Brasil canceló este martes 27 de octubre los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro, luego de que incumpliera el plazo establecido por la justicia para entregar sus documentos de viaje. La medida se produce dos días después de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro perdiera la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Una fuente policial confirmó a la agencia AFP que los pasaportes del excandidato conservador, de 45 años, fueron cancelados tras no cumplir la disposición judicial. Mientras tanto, surgieron interrogantes sobre su paradero, aunque las autoridades brasileñas no registran formalmente una salida del país.

La restricción fue ordenada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en el marco de investigaciones judiciales que involucran al parlamentario.

Flávio Bolsonaro incumplió plazo para entregar sus pasaportes

La justicia brasileña había ordenado al senador entregar sus documentos de viaje a la Policía Federal y le prohibió abandonar el territorio nacional.

Sin embargo, el excandidato presidencial no cumplió el plazo fijado para este martes, por lo que las autoridades procedieron con la cancelación administrativa de sus pasaportes, incluido el diplomático.

“Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados”, declaró una fuente policial a la AFP.

La medida está vinculada a investigaciones por presunto lavado de dinero y otras posibles irregularidades financieras. Entre las pesquisas figura el financiamiento de una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Las investigaciones permanecen abiertas y no constituyen una declaración de culpabilidad contra el senador.

Argentina niega que Flávio Bolsonaro haya ingresado a su territorio

Las dudas sobre la ubicación del senador aumentaron después de que medios argentinos difundieran versiones sobre un presunto intento de salida de Brasil con destino a Estados Unidos.

El portal Infobae informó que la compañía Baires Fly habría preparado un vuelo chárter desde territorio argentino hacia Estados Unidos para trasladar al excandidato.

No obstante, las autoridades argentinas rechazaron esas versiones.

“Es todo falso, nunca ingresó”, señaló a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad argentino.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina también informó que no registra el ingreso de Flávio Bolsonaro al país.

En Brasilia, una comitiva de vehículos salió este martes de la residencia del senador, aunque la AFP no pudo establecer si este se encontraba dentro de alguno de ellos.

Flávio Bolsonaro denuncia intento de intimidación

El lunes 26 de octubre, el excandidato presidencial cuestionó la decisión judicial que le prohibió abandonar Brasil y sostuvo que se trataba de un intento de intimidación.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, afirmó Bolsonaro mediante un video difundido en redes sociales.

Sin embargo, al vencimiento del plazo establecido por las autoridades, el parlamentario no había entregado los documentos requeridos.

Bolsonaro tampoco ha reconocido formalmente su derrota electoral y anunció su intención de cuestionar judicialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Lula ganó las elecciones de Brasil con el 51,79 % de votos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró su reelección el domingo 25 de octubre de 2026, tras obtener el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % conseguido por Flávio Bolsonaro.

Según los resultados oficiales divulgados por las autoridades electorales, Lula recibió 64.256.232 votos, mientras que su adversario alcanzó 59.826.041, una diferencia superior a 4,4 millones de sufragios.

El resultado representó un cambio respecto de la primera vuelta, en la que Bolsonaro había obtenido una votación superior a la del mandatario.

Tras conocer los resultados, el senador anunció que solicitaría la anulación del balotaje, al considerar que la decisión judicial de ampliar dos horas el periodo de votación habría beneficiado a Lula. Esta afirmación corresponde a su posición y no constituye una irregularidad electoral demostrada.

Justicia investiga posible financiamiento extranjero en campaña de Bolsonaro

En paralelo, el ministro Flávio Dino, integrante del Supremo Tribunal Federal, ordenó a la Policía investigar posibles irregularidades relacionadas con financiamiento extranjero de la campaña presidencial del senador.

Según la resolución judicial citada por la AFP, las pesquisas deberán examinar el posible origen, circulación y destino de recursos procedentes del extranjero.

La investigación también contempla eventuales formas de interferencia electoral, incluidas presuntas manipulaciones en redes sociales.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que Flávio Bolsonaro haya abandonado Brasil. La cancelación de sus pasaportes y las investigaciones judiciales continúan generando atención tras su derrota en las elecciones presidenciales.