El papa León XIV tiene previsto reunirse con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia católica durante su próximo viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre de 2026, según informó este martes 27 de octubre la Santa Sede.

A través de un comunicado, el Vaticano señaló que estos encuentros forman parte de la agenda del pontífice en su regreso a América Latina y buscan ofrecer espacios de escucha y acompañamiento a quienes han sufrido violencia dentro de instituciones religiosas.

Vaticano anuncia encuentros con víctimas de abusos del clero

“Durante los días del próximo Viaje Apostólico del Santo Padre a América Latina, están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, informó la Santa Sede.

El comunicado precisa que estas reuniones responden a la intención de León XIV de expresar cercanía a quienes han sufrido y continúan enfrentando las consecuencias de los abusos.

Asimismo, el Vaticano señaló que busca “construir junto a ellos caminos de sanación accesibles a todas las personas que los necesiten” y garantizar que la Iglesia sea un espacio seguro para sus integrantes.

Hasta el momento, el anuncio difundido no detalla las fechas, los lugares ni la identidad de las personas que participarán en los encuentros. Tampoco precisa en cuáles de los tres países se realizarán.

Sobrevivientes del Sodalicio solicitaron reunión con León XIV en Perú

En el caso peruano, víctimas y sobrevivientes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) han solicitado un encuentro con el pontífice durante su permanencia en el país.

El Sodalicio fue disuelto por decisión del papa Francisco después de investigaciones eclesiásticas relacionadas con denuncias de abusos y otras irregularidades atribuidas a integrantes de esa organización religiosa.

Los sobrevivientes han expresado su interés en que el pontífice escuche sus testimonios y atienda sus demandas de justicia y reparación.

No obstante, el anuncio general del Vaticano no confirma que la reunión solicitada por los afectados del Sodalicio haya sido incorporada específicamente a la agenda peruana.

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Papa León XIV ya sostuvo reuniones con sobrevivientes en Europa

Los encuentros previstos en Sudamérica tienen antecedentes en otras visitas apostólicas de León XIV, quien anteriormente se reunió con personas afectadas por abusos dentro de la Iglesia en Francia y España.

En septiembre de 2026, durante su visita a Lourdes, Francia, el pontífice recibió a siete sobrevivientes y escuchó sus testimonios en encuentros personales y colectivos.

Asimismo, durante una visita a Madrid, España, sostuvo una reunión con seis víctimas de abusos vinculados a miembros del clero y de instituciones eclesiales.

Estas reuniones forman parte de las acciones de escucha impulsadas durante su pontificado. Sin embargo, organizaciones de sobrevivientes también han reclamado que el acompañamiento pastoral se traduzca en medidas concretas de justicia, reparación y rendición de cuentas.

Vaticano confirma viaje a Perú tras operación de pulmón

El anuncio sobre los encuentros con víctimas se produce un día después de que la Santa Sede ratificara que León XIV mantendrá su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

La confirmación se realizó luego de las evaluaciones médicas practicadas al pontífice, quien fue sometido el 13 de octubre a una intervención quirúrgica para extirparle un adenocarcinoma pulmonar localizado.

De acuerdo con la información médica comunicada por el Vaticano, la recuperación del papa ha evolucionado favorablemente y no existen contraindicaciones clínicas que le impidan realizar la gira.

El pontífice, de 71 años, retomó progresivamente sus actividades después de recibir el alta hospitalaria el 17 de octubre.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

Según el itinerario oficial de la Santa Sede, León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina.

Su recorrido por territorio peruano incluirá actividades religiosas e institucionales en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de una visita a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

La visita culminará el lunes 16 de noviembre con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, antes de emprender su retorno a Roma.

Los encuentros con víctimas de abusos anunciados por el Vaticano se sumarán a las actividades de la gira, aunque los detalles de su realización aún no han sido precisados públicamente.