La Policía Federal de Brasil investiga si Flavio Bolsonaro, excandidato presidencial que perdió las elecciones del domingo pasado frente a Lula da Silva, salió del país rumbo a Estados Unidos a través de Argentina, pese a tener una prohibición judicial para viajar al extranjero.

Según el diario O Globo, las autoridades verificaron que el senador no registró su paso por ningún control migratorio brasileño.

La investigación se produce luego de que Infobae informara que Bolsonaro habría cruzado la frontera por tierra hacia Argentina esta madrugada para tomar un vuelo con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, Rogério Marinho, senador y coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, rechazó que el excandidato haya abandonado Brasil.

En paralelo, un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly S.A., aterrizó anoche en Puerto Iguazú a las 23.45, procedente del aeroparque metropolitano de Buenos Aires.

La aeronave tenía prevista su partida a las 2 de la madrugada con cuatro pasajeros y destino aún no precisado, pero el vuelo no se concretó debido a la ausencia de uno de ellos, según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por LA NACION.