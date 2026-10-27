Las autoridades argentinas descartaron que exista un registro de ingreso al país de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, luego de que circularan versiones sobre un presunto intento de abandonar Brasil para viajar a Estados Unidos.

El vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, informó que el político brasileño no figura en los registros migratorios.

La aclaración se produjo tras las versiones difundidas por medios brasileños sobre un supuesto traslado por tierra hacia Iguazú, donde habría abordado un vuelo privado con destino a territorio estadounidense.

Según lo informado por el portavoz, las autoridades inspeccionaron una aeronave privada en el aeropuerto internacional de Iguazú y revisaron la documentación de la empresa y su tripulación.

En Brasil, la Policía reforzó los controles fronterizos ante las versiones sobre una posible salida de Flávio Bolsonaro.