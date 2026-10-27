Israel celebra este martes 27 de octubre unas elecciones parlamentarias en las que Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), aparece como uno de los principales rivales del primer ministro Benjamin Netanyahu, después de una campaña marcada por la guerra en Gaza, la seguridad nacional y las divisiones políticas internas.

Eisenkot, de 66 años y líder del partido centrista Yashar, presenta un perfil distinto al de Netanyahu. Su estilo reservado, trayectoria militar y discurso orientado a la responsabilidad institucional contrastan con la experiencia política y la exposición mediática del primer ministro.

Los últimos sondeos mostraron una competencia ajustada entre Yashar y el Likud, partido de Netanyahu. Sin embargo, las encuestas también indicaron que ninguno de los principales bloques tenía asegurada la mayoría de 61 escaños necesaria para gobernar en el Parlamento israelí, conocido como Knéset.

¿Quién es Gadi Eisenkot y cuál es su trayectoria militar?

Nacido en una familia de origen marroquí, Eisenkot creció en Eilat, una ciudad del sur de Israel. Su trayectoria personal y sus raíces familiares constituyen parte de su identidad política, en un país donde las diferencias históricas entre comunidades judías han influido en la vida pública.

El dirigente desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en las Fuerzas de Defensa de Israel y ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor entre 2015 y 2019. Posteriormente ingresó en la política y participó en el gabinete de guerra formado después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Durante la guerra en Gaza perdió a su hijo Gal y a dos sobrinos, hechos que tuvieron amplia repercusión en la sociedad israelí.

El exmilitar también está vinculado a la denominada doctrina Dahiya, una estrategia militar asociada al empleo de fuerza a gran escala contra infraestructuras en áreas donde operan grupos armados. Su aplicación ha generado cuestionamientos por las consecuencias sobre la población civil.

Eisenkot y Netanyahu llegan a las elecciones con sondeos ajustados

La campaña de Eisenkot se ha centrado en la necesidad de modificar el rumbo político de Israel después de los enfrentamientos regionales y de la crisis institucional surgida tras los ataques de octubre de 2023.

Entre sus principales propuestas figura la creación de una comisión estatal independiente para investigar los fallos de seguridad que permitieron aquellos ataques, una iniciativa que contrasta con la posición mantenida por el gobierno de Netanyahu.

Un sondeo publicado el 22 de octubre por Zman Yisrael, medio asociado a The Times of Israel, proyectó 51 escaños para cada uno de los dos principales bloques liderados por partidos judíos, lejos de los 61 necesarios para formar una mayoría parlamentaria.

Aunque Eisenkot ha conseguido atraer apoyos de sectores centristas y conservadores, una eventual formación de gobierno dependerá de las negociaciones entre partidos y de los resultados definitivos.

¿Qué propone Gadi Eisenkot sobre Gaza y Cisjordania?

Pese a sus críticas a Netanyahu, Eisenkot mantiene posiciones de seguridad firmes. Durante la campaña se manifestó contrario a la creación de un Estado palestino y expresó su respaldo a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada bajo determinadas condiciones legales y estratégicas.

Al mismo tiempo, prometió actuar contra los colonos responsables de ataques violentos contra palestinos, una problemática que ha generado preocupación internacional.

Respecto de la Franja de Gaza, planteó poner fin al control de Hamás en un plazo de 18 meses, mediante mecanismos diplomáticos vinculados al plan de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump o mediante nuevas operaciones militares.

Estas posiciones reflejan diferencias con Netanyahu en materia de liderazgo y gestión política, aunque ambos mantienen posturas restrictivas respecto de la creación de un Estado palestino.

Servicio militar y reformas institucionales entre sus principales propuestas

Una de las propuestas centrales de Eisenkot es modificar las exenciones del servicio militar que benefician a determinados estudiantes judíos ultraortodoxos, un asunto que ha generado tensiones políticas y sociales en Israel.

El candidato planteó una legislación de servicio nacional universal que contemple obligaciones militares o civiles para distintos sectores de la población, incluidos los ciudadanos árabes israelíes.

Durante su campaña también se comprometió a defender la independencia judicial, el Estado de derecho, los derechos de las minorías y la libertad de prensa.

Elecciones en Israel: la formación de gobierno dependerá de las alianzas

Los comicios del 27 de octubre son los primeros celebrados en Israel desde los ataques de Hamás de 2023 y los posteriores conflictos militares que involucraron a Gaza, Líbano e Irán.

Además de Eisenkot y Netanyahu, participan otras formaciones políticas encabezadas por dirigentes como Naftali Bennett, Itamar Ben-Gvir y Yair Golan.

En el sistema parlamentario israelí, los ciudadanos votan por listas de partidos y no directamente por el primer ministro. Por ello, obtener la mayor cantidad de escaños no garantiza automáticamente el acceso a la jefatura del gobierno.

Con 120 miembros en la Knéset, la formación de una coalición de al menos 61 legisladores será determinante para establecer quién encabezará el próximo Ejecutivo.