El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta. Ante ello, el candidato Samuel Doria Medina, admitió su derrota y respaldará al vencedor en el balotaje, Paz Pereira.
Samuel Doria, ahora excandidato por Alianza Unidad, reconoció el fracaso. No obstante, en conferencia de prensa, tras conocerse los resultados al 90%, resaltó que dio todo por el país durante la campaña.
Además, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), afirmó que no hay ningún remordimiento. "Quise servir a Bolivia como presidente y no ha sido posible, pero mi amor por el país y por todos los bolivianos va a durar para siempre", escribió.
Asimismo, señaló que en segunda vuelta brindará su apoyo a Rodrigo Paz, que tuvo más del 30% de los votos en la contienda electoral.
“El ciclo del MAS se acabó. Me comprometo a apoyar toda iniciativa que saqué a Bolivia de la crisis. Prometí apoyar al primero y ese candidato es Rodrigo Paz”, sostuvo el candidato.
