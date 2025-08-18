El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta. Ante ello, el candidato Samuel Doria Medina, admitió su derrota y respaldará al vencedor en el balotaje, Paz Pereira.

Samuel Doria, ahora excandidato por Alianza Unidad, reconoció el fracaso. No obstante, en conferencia de prensa, tras conocerse los resultados al 90%, resaltó que dio todo por el país durante la campaña.

Además, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), afirmó que no hay ningún remordimiento. "Quise servir a Bolivia como presidente y no ha sido posible, pero mi amor por el país y por todos los bolivianos va a durar para siempre", escribió.

Hoy podemos irnos a dormir tranquilos.

Hemos dado todo de nuestra parte.

Por eso no tengo ningún remordimiento. Quise servir a Bolivia como presidente y no ha sido posible, pero mi amor por el país y por todos los bolivianos va a durar para siempre pic.twitter.com/MlDpRrblkM — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) August 18, 2025

Asimismo, señaló que en segunda vuelta brindará su apoyo a Rodrigo Paz, que tuvo más del 30% de los votos en la contienda electoral.

“El ciclo del MAS se acabó. Me comprometo a apoyar toda iniciativa que saqué a Bolivia de la crisis. Prometí apoyar al primero y ese candidato es Rodrigo Paz”, sostuvo el candidato.