El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció tras el cierre de urnas de la jornada electoral en su país y criticó la legitimidad del proceso, afirmando que los bolivianos acudieron a votar sin poder ejercer una verdadera libertad de elección.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Morales escribió que el pueblo se mantiene fiel a la democracia.
“Hoy votamos, pero no elegimos”, en referencia a la exclusión de su movimiento político.
Señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS), al que calificó como el más grande de la historia boliviana, fue proscrito con la “complicidad y el aval” de la OEA y de la Unión Europea.
Asimismo, subrayó que la voluntad popular no podrá ser silenciada.
MORALES EMITIÓ VOTO NULO EN ELECCIONES
Como se conoce, Evo Morales acudió este domingo a las urnas en el marco de las elecciones generales y optó por emitir un voto nulo, según informaron medios locales e internacionales.
Si bien no participa como candidato en estos comicios, Morales continúa con presencia política en el país. El exmandatario fue impedido de participar en la contienda electoral tras el bloqueo a su postulación en 2024, medida que también impide registrar un partido político formalmente.
El expresidente indicó que el voto nulo representa una forma de expresar rechazo frente al actual escenario electoral boliviano.
