Chavistas salieron este sábado a las calles del centro de Caracas para exigir que “devuelvan” al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura del gobernante suramericano en medio de un ataque con misiles durante la madrugada de hoy contra la capital venezolana y otras zonas del país.

“Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado”, dijo la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al calificar de “hostil” el ataque.

Ataviada con un uniforme militar verde olivo, Meléndez se encontraba acompañaba de un grupo de personas que cargaba imágenes y cuadros con el rostro de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Según la alcaldesa, el chavismo no se va retirar de las calles hasta que se sepa el paradero del jefe de Estado.

“Queremos a Maduro”, gritaban los chavistas concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores.

Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, señaló que habrá movilizaciones en todo el país para pedir la “fe de vida” del mandatario venezolano y exigir el respeto a “los derechos humanos” .

Varias detonaciones con el sobrevuelo de aeronaves se escucharon durante la madrugada de este sábado en Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y Aragua (norte).

Trump informó en un mensaje en la red social Truth Social que EE.UU. llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y anunció la captura de Maduro junto con su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Según el líder republicano, ambos fueron sacados “por aire del país”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y Flores, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, denunció su “secuestro”.