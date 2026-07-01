Chile facilitará la salida “por razones humanitarias” de los ciudadanos venezolanos que tengan sus pasaportes vencidos y quieran volver a Venezuela para ayudar en las labores de reconstrucción tras el doble terremoto o reencontrarse con sus seres queridos, informó este martes el Gobierno chileno.

“Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción de su país”, explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

El objetivo de la medida, apuntó el funcionario, es “dar todas las facilidades para que estas personas puedan salir rápidamente eximiendo de algunos trámites”.

Los ciudadanos venezolanos que quieran acogerse a este plan tendrán que ir a la sede de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, el principal de Santiago, y rellenar un “simple” documento antes de subirse al avión que los lleve de vuelta a Venezuela, agregó Sauerbaum.

Podrán acogerse a la medida todos los venezolanos que tengan sus pasaportes venezolanos vencidos, ya tengan permiso de residencia en Chile o hayan ingresado de manera irregular.

Terremotos en Venezuela: Cifra de fallecidos aumenta a 2.295 una semana después de la tragedia

El número de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 2.295, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante un balance oficial, el funcionario también indicó que la emergencia ha dejado 11.000 heridos y 12.841 personas damnificadas, mientras continúan las labores de asistencia en las zonas más afectadas.

Las cifras continúan en aumento

El nuevo reporte representa un incremento respecto al balance difundido el martes, cuando las autoridades habían confirmado 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

Las evaluaciones de daños y las tareas de búsqueda continúan en distintas localidades, por lo que las autoridades no descartan que el número de víctimas siga aumentando.

Una semana de emergencia

Los terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 se registraron el 24 de junio, provocando el colapso de edificios, daños en infraestructura crítica y afectaciones a miles de familias, especialmente en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

Desde el inicio de la emergencia, equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan en la búsqueda de sobrevivientes y en la atención de la población afectada.