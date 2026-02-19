Un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves en una autopista de Santiago, dejando cuatro personas fallecidas y al menos 17 heridas, según confirmaron autoridades locales.

El accidente se produjo en la intersección de la Ruta 5, la vía más importante del país, con una carretera secundaria, generando un incendio de gran magnitud.

Víctimas y heridos

De acuerdo con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, diez personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud.

Además, al menos otras siete personas llegaron por sus propios medios a hospitales cercanos.

Las víctimas mortales son adultos y, en su mayoría, automovilistas que transitaban por la autopista al momento de la explosión. Las cifras podrían variar conforme avancen las investigaciones.

#NOTICIAS: Grave explosión de camión de gas en Renca moviliza a diversos cuerpos de Bomberos. El estallido provocó un incendio de proporciones que ya consume varios vehículos particulares en los alrededores.#Renca #Emergencia #Bomberos #Incendio #Chile pic.twitter.com/I7ZBTear7Y — mundoxretro mundoxretro (@mundoxretro) February 19, 2026

Incendio y daños colaterales

La detonación generó una nube de fuego que alcanzó a otros siete vehículos y a un desguace de automóviles ubicado en las inmediaciones.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asegurar la zona, mientras se restringió el tránsito en la autopista.

Hipótesis preliminar

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que la hipótesis inicial apunta a una fuga en una de las válvulas del camión.

“Por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas”, explicó.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.