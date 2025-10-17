Chile se reafirma como uno de los destinos más diversos y vibrantes de América Latina, combinando paisajes naturales de ensueño con una oferta cultural y gastronómica en constante evolución. De acuerdo con datos de la plataforma Airbnb, durante el primer semestre de 2025 las búsquedas de estancias en Santiago de Chile aumentaron un 30% entre los huéspedes locales y un 20% entre los viajeros internacionales, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En total, la capital chilena registró más de 30 millones de búsquedas entre enero y junio de este año, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del continente. La plataforma destaca el interés creciente de los visitantes por explorar el país austral, desde su energía cosmopolita y vida cultural hasta su diversidad natural, que abarca desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia.

Photo Taken In Chile, Santiago

Chile conquista a los viajeros peruanos

Según el informe, Perú figura entre los países que más búsquedas y reservas generan hacia Chile. Las principales ciudades emisoras de viajeros fueron Lima, Arequipa, Trujillo, Huarochirí y Cusco, mientras que los destinos peruanos con más interés en el país vecino incluyen Cusco, Máncora, Punta Sal, San Antonio y Chaclacayo.

Estos datos reflejan el creciente atractivo de Chile para los viajeros peruanos, quienes buscan experiencias que combinen cultura, naturaleza y gastronomía.

Santiago: tradición, modernidad y creatividad

Santiago se consolida como puerta de entrada al país y, al mismo tiempo, como un destino que invita a vivir experiencias únicas: recorrer viñedos, descubrir barrios históricos, visitar mercados locales, disfrutar del café de especialidad y explorar su arte urbano.

Entre las experiencias más populares disponibles en Airbnb destacan:

Descubra la tradición chilena con degustaciones.

Tour gourmet por los sabores locales.

Crea tu joya en plata en Réve.

Prepara la famosa empanada de pino.

Chile es, hoy más que nunca, un país que inspira al viajero moderno. Su identidad mezcla innovación, hospitalidad y una riqueza cultural que lo convierte en uno de los destinos imperdibles de la región.