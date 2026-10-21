El Gobierno de China rechazó este miércoles 21 de octubre la orden de arresto emitida por la justicia del estado de Florida, Estados Unidos, contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, calificó la medida como un uso indebido de mecanismos judiciales para presionar a Cuba y expresó el respaldo de Pekín a la soberanía del país caribeño, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Washington.

China exige a Estados Unidos detener la presión contra Cuba

Durante una rueda de prensa en Pekín, Mao Ning instó al Gobierno estadounidense a poner fin a las medidas de coerción y al bloqueo económico contra Cuba, al considerar que afectan a la población de la isla.

La portavoz sostuvo que China se opone a utilizar procedimientos judiciales como instrumentos de presión política y reafirmó el apoyo de su país a Cuba frente a lo que considera una injerencia extranjera.

Mao Ning también describió a Raúl Castro como un dirigente respetado de la Revolución cubana y destacó su prestigio internacional. Sus declaraciones reflejan la posición del Gobierno chino frente al proceso judicial abierto en Estados Unidos.

¿Por qué Florida ordenó arrestar a Raúl Castro?

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el lunes 19 de octubre que las autoridades estatales obtuvieron una orden de arresto contra Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

El hecho ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles que participaban en operaciones de búsqueda de migrantes en el estrecho de Florida. El ataque dejó cuatro personas fallecidas.

En ese momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Las autoridades de Florida sostienen que habría participado en la cadena de mando que autorizó el ataque, una acusación que deberá ser demostrada judicialmente.

La orden de arresto fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida. El procedimiento estatal se suma a una acusación federal presentada contra Castro en mayo de 2026.

Derribo de avionetas de Hermanos al Rescate dejó cuatro muertos

La organización Hermanos al Rescate, fundada por exiliados cubanos y establecida en Miami, realizaba vuelos de reconocimiento para localizar embarcaciones de migrantes cubanos en peligro en el mar.

Durante el incidente de 1996 murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., quienes viajaban en las dos aeronaves derribadas por cazas militares cubanos.

Estados Unidos sostiene que el ataque ocurrió en aguas internacionales, fuera del espacio aéreo cubano. El Gobierno de Cuba ha defendido históricamente su actuación alegando violaciones de su espacio aéreo, una versión cuestionada por las autoridades estadounidenses.

Crece tensión entre Estados Unidos y Cuba bajo Gobierno de Trump

La controversia judicial se produce en un contexto de deterioro de las relaciones entre La Habana y Washington, luego del endurecimiento de las sanciones económicas y las restricciones al suministro de petróleo impulsadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El Gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, rechazó la orden de arresto y cuestionó sus motivaciones políticas. Por su parte, las autoridades estadounidenses defienden el proceso como una medida para buscar responsabilidades por la muerte de las cuatro personas.

China mantiene una estrecha relación diplomática con Cuba. En mayo, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, había manifestado su respaldo a La Habana y su oposición a las políticas de presión ejercidas contra el país caribeño.

Con su pronunciamiento de este miércoles, Pekín reiteró esa posición mientras continúa el proceso judicial contra Raúl Castro en Estados Unidos.