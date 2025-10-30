El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que ordenó reanudar las pruebas de armas nucleares en su país “inmediatamente”, una medida que, según dijo, busca responder a los programas de desarrollo militar de otras potencias.

El mensaje fue difundido a través de su plataforma Truth Social, donde afirmó: “Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”.

El pronunciamiento de Trump se produjo horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, informara sobre una nueva prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, conocido como Poseidón, y celebrara el ensayo final del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, descrito por Moscú como un armamento de “alcance ilimitado”.

El mandatario republicano sostuvo que Estados Unidos posee el mayor arsenal nuclear del mundo y destacó sus esfuerzos durante su gestión por “una actualización y renovación completa de las armas existentes”.

Añadió además que “Rusia está en segundo lugar, y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años”, sin ofrecer precisiones adicionales sobre el inicio o alcance de las pruebas que anunció, más allá de afirmar que “el proceso comenzará de inmediato”.

Los recientes anuncios de ambos líderes marcan un nuevo episodio en la creciente competencia estratégica entre Washington y Moscú, que desde hace años mantienen diferencias sobre el control de armas nucleares.

Putin había presentado en 2018 el desarrollo de sistemas “ultramodernos”, como los misiles Burevestnik y los drones Poseidón, diseñados —según el Kremlin— para responder a las amenazas de Estados Unidos.