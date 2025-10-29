El Ministerio de Relaciones Exteriores activó su red de apoyo consular para atender a los ciudadanos peruanos que permanecen en Jamaica luego del paso del huracán Melissa.

La entidad informó que, hasta el momento, no se han registrado connacionales heridos ni afectados físicamente en la zona impactada por el fenómeno climático.

La asistencia es coordinada por el Consulado General del Perú en Panamá, responsable de la jurisdicción en Jamaica, junto con la agente consular honoraria en Montego Bay. Ambas instancias han habilitado canales de comunicación, registrado a los peruanos en el área y brindado acompañamiento inmediato.

Las autoridades consulares reportaron que 14 peruanos no pudieron salir de la isla debido al cierre del aeropuerto internacional de Montego Bay.

La Cancillería indicó que continuará gestionando el retorno de los ciudadanos varados y garantizando que permanezcan en condiciones adecuadas mientras esperan la reapertura de rutas aéreas.