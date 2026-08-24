Un ataque nocturno ucraniano con drones mató a dos niños en el sur de Rusia, informó el lunes el gobernador regional, Veniamin Kondratiev.

“Restos de drones cayeron sobre un centro de acogida de niños en Krasnodar. Lamentablemente, dos niños murieron”, escribió Kondratiev en Telegram.

Precisó que otros siete niños y dos adultos resultaron heridos, y que se declaró un incendio en una bodega.

Ucrania ha buscado atacar infraestructuras logísticas rusas en las últimas semanas.

La plataforma de comercio digital Ozon, blanco de varios ataques recientes, dijo que un almacén de Krasnodar fue atacado por drones, según la agencia noticiosa TASS.

Los ataques contra estos almacenes, menos defendidos que los objetivos militares, han causado daños por miles de millones de dólares, y varios centros han sido completamente devastados por incendios.