Un sismo de magnitud 5,9 sacudió este domingo Tokio y otras zonas cercanas de Japón, dejando al menos 37 personas con heridas menores y provocando interrupciones en el servicio ferroviario.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el movimiento tuvo su epicentro en el sur de la prefectura de Ibaraki, cerca de la capital japonesa, y se produjo alrededor de las 2:00 a. m., hora local.

El organismo precisó que el sismo tuvo una profundidad de 68 kilómetros y descartó la existencia de riesgo de tsunami.

Sismo activó sistema de alarmas en Tokio

El movimiento se sintió con fuerza en Tokio y la región circundante, donde se activó el sistema público de alerta mediante anuncios y sirenas.

La magnitud presentó una ligera diferencia entre los reportes de organismos especializados. Mientras la Agencia Meteorológica de Japón la situó en 5,9, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una magnitud de 5,8.

Las autoridades japonesas iniciaron la evaluación de los efectos ocasionados por el movimiento en las distintas localidades donde fue percibido.

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Al menos 37 personas resultaron heridas

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón informó que al menos 37 personas sufrieron heridas consideradas menores como consecuencia del sismo.

Entre los casos reportados figura el de una mujer de aproximadamente 80 años en Yokohama, al sur de Tokio.

De acuerdo con información de las autoridades locales y medios japoneses, la mujer intentó levantarse al percibir el movimiento y sufrió una lesión en la cadera.

Trenes registraron interrupciones tras el sismo

El movimiento telúrico también afectó temporalmente el transporte ferroviario en la región.

La empresa East Japan Railway Company (JR East) reportó interrupciones en la circulación de trenes regionales tras el sismo.

Las autoridades japonesas descartaron una amenaza de tsunami, mientras continuaban las evaluaciones sobre las consecuencias del movimiento.

Japón registra frecuente actividad sísmica

Japón registra una elevada actividad sísmica debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas.

Esta condición ha llevado al país a desarrollar sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación y estrictas normas de construcción destinadas a reducir los riesgos asociados a terremotos.

El movimiento registrado cerca de Tokio volvió a activar estos mecanismos de alerta y prevención entre la población.