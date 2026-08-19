Los bomberos luchan este miércoles por controlar el fuego a 50 kilómetros al oeste de Madrid, que obligó a confinar a más de 3.000 personas, semanas después de que España sufriera uno de los peores incendios de la historia reciente.

Nueve aviones cisterna apoyan las labores para extinguir un incendio declarado cerca de la localidad de Aldea del Fresno, una operación complicada por el viento que atiza el fuego y por las temperaturas que alcanzaron los 36 ºC, informaron los servicios de emergencia.

Las autoridades ordenaron que los cerca de 3.500 residentes de Aldea del Fresno permanecieran confinados y evacuaron varias viviendas en las afueras de la localidad debido a la proximidad de las llamas.

Los incendios declarados a finales de julio en la región de Madrid y la provincia vecina de Ávila obligaron a 60.000 personas a abandonar sus hogares. La catástrofe arrasó 27.000 hectáreas en 17 municipios de la región de la capital española y también afectó a Aldea del Fresno.

Al igual que sus vecinos europeos, España ha sufrido varias olas de calor extremo este verano boreal, que han contribuido a crear condiciones ideales para una sucesión de incendios forestales.

Los científicos señalan que el cambio climático, provocado los humanos, está aumentando la duración, la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos.