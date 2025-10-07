El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió ileso tras un ataque a balazos registrado contra su caravana mientras se desplazaba por la región sur del país, en el contexto de las protestas impulsadas por comunidades indígenas contra su gobierno.

Según informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, el incidente ocurrió el martes cuando el convoy presidencial se dirigía hacia la localidad andina de Cañar.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria relató que un grupo de personas bloqueó el paso de los vehículos oficiales y atacó con objetos contundentes y armas de fuego.

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente”, señaló Manzano, quien confirmó que el mandatario “salió ileso”.

Pese al ataque, el jefe de Estado continuó con su agenda y participó posteriormente en un acto público en la zona.