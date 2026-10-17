Tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, según confirmó la Policía.

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

Krantz explicó que el sospechoso, residente en la localidad , entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave.

El joven fue abatido por el padre de dos niñas que estudian en el colegio. El hombre persiguió al atacante dentro del centro y lo enfrentó antes de que llegara la policía, según las autoridades.

La Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13.00 hora local. El jefe policial explicó que uno de los primeros avisos procedían de una persona que se encontraba en un vehículo y alertó de que alguien estaba disparando contra él con un arma larga.

Cuando los agentes acudieron al centro, encontraron al sospechoso muertos junto a otras cuatro víctimas, tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra.

El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares para acompañar en el dolor a los familiares de las víctimas.

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido.

“Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder”, afirmó.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar de Bend-La Pine, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: “Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta noche”.

El distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares del viernes.

Usó una escopeta de su madre

El joven de 16 años identificado como el presunto autor del tiroteo en una escuela de primaria perpetrado en el estado de Oregón, usó una escopeta que había comprado su madre para el ataque.

Las autoridades de la ciudad de Bend, donde ocurrió el ataque, se personaron este viernes en el domicilio familiar del adolescente para registrar entre sus objetos personales en busca de indicios o registros de búsquedas en internet relacionadas con tiroteos masivos, según informaron fuentes policiales a CBS News.

De acuerdo con la investigación preliminar, el atacante, un residente del municipio del que por el momento se desconocen las razones que impulsaron a cometer el crimen así como su relación con la escuela, utilizó una escopeta de su madre.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad