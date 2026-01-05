El empresario Elon Musk anunció este domingo, que Starlink brindará internet satelital sin costo en todo Venezuela hasta el 3 de febrero de 2026. El activista político aseguró que la medida responde al vacío de poder tras la captura de Nicolás Maduro y busca asegurar acceso a la red durante interrupciones de servicios tradicionales.​

Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity. — Starlink (@Starlink) January 4, 2026

La compañía repetirá su modelo de intervención en zonas de conflicto, similar a lo implementado en Ucrania. Este servicio, cuyo costo comercial oscila entre US$80 y US$120 mensuales, representa alivio significativo para familias ante la inestabilidad de telecomunicaciones locales.​

Apoya intervención de Trump

Desde su cuenta de X, Musk calificó la detención del líder chavista como paso hacia la “prosperidad que merecen los venezolanos”. Felicitó al presidente Donald Trump describiendo la acción como “victoria para el mundo” y “mensaje claro para dictadores malvados”.​

Congratulations, President Trump!



This is a win for the world and a clear message to evil dictators everywhere. https://t.co/GRI0XOxQFU — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2026

El magnate celebró imágenes de ciudadanos festejando la caída de Maduro en las calles. Su posicionamiento generó polémica tras cuestionar al presidente colombiano Gustavo Petro, quien rechazó la intervención militar estadounidense en territorio venezolano.​