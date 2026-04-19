Al menos ocho menores de entre uno y catorce años murieron tras un tiroteo registrado durante la madrugada del domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana (Estados Unidos), según informaron autoridades policiales locales.

El incidente, que dejó además dos mujeres adultas heridas, fue calificado por la Policía como un altercado doméstico, aunque la investigación continúa en una etapa preliminar.

Diez personas fueron baleadas durante el ataque

De acuerdo con el portavoz policial Christopher Bordelon, un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente.

El sospechoso huyó inicialmente del lugar en un vehículo robado, lo que originó una persecución policial. Durante la intervención, agentes dispararon contra el presunto atacante, quien falleció en el operativo.

“Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos”, señaló Bordelon al referirse al presunto responsable.

Las únicas sobrevivientes del ataque son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas graves que ponen en riesgo su vida.

Lee también: NASA aprueba misión Rosalind Franklin que analizará el suelo de Marte en busca de vida

Escena del crimen abarca varias viviendas

Las autoridades informaron que la escena del crimen se extendió a tres viviendas ubicadas en el vecindario Cedar Grove, en el noroeste de Shreveport.

La Policía indicó que algunos de los menores fallecidos eran descendientes del sospechoso, aunque no se han revelado las identidades de las víctimas ni del agresor.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó el hecho como uno de los episodios más graves registrados en la ciudad.

“Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás. Es una mañana terrible”, expresó la autoridad local.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar con exactitud las circunstancias que originaron el tiroteo.