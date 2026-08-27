Al menos 362 personas murieron y más de 1.400 permanecen desaparecidas tras las inundaciones repentinas y deslizamientos que arrasaron comunidades en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, según los balances disponibles este jueves 27 de agosto.

Las autoridades de Nepal habían recuperado 359 cuerpos y buscaban a 910 desaparecidos, entre ellos 517 turistas extranjeros. Del lado tibetano, medios estatales chinos informaron de tres fallecidos y 558 desaparecidos, incluidos 260 extranjeros.

Las cifras permanecen sujetas a cambios mientras avanzan las operaciones de búsqueda en una extensa zona montañosa, con carreteras y puentes destruidos y comunidades aisladas.

¿Qué provocó las inundaciones en Nepal y Tíbet?

El desastre comenzó el miércoles 26 de agosto, cuando un colapso glaciar en el Himalaya desencadenó una enorme corriente de agua, hielo, lodo, rocas y otros escombros que descendió hacia las comunidades ubicadas en la frontera entre Nepal y China.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que un evento inicialmente interpretado como un terremoto correspondía en realidad a la energía sísmica generada por el repentino colapso de roca y hielo glaciar y el posterior flujo de escombros.

Imágenes difundidas desde la zona muestran la magnitud de la corriente. En uno de los videos de vigilancia, un torrente de lodo y escombros alcanza un edificio mientras varias personas intentan escapar.

Pueblos arrasados y cientos de turistas desaparecidos

En Nepal, la corriente golpeó localidades situadas en los valles de los ríos Bhote Koshi y Trishuli. Entre las zonas afectadas se encuentra Syabrubesi, localidad utilizada como punto de partida para la ruta de senderismo de Langtang.

“Todo se acabó”, declaró a la AFP Omkar Joshi, de 35 años, quien se refugió en las colinas de Timure. El sobreviviente describió la zona devastada como “un gigantesco cementerio”.

Entre los desaparecidos figuran numerosos turistas y peregrinos que se dirigían al monte Kailash y al lago Mansarovar, lugares de importancia religiosa ubicados en el Tíbet.

Extranjeros entre las personas no localizadas

Los desaparecidos proceden de numerosos países. Los balances oficiales y diplomáticos continúan actualizándose mientras las autoridades intentan localizar a viajeros que podrían encontrarse aislados y sin comunicaciones.

La magnitud de la emergencia ha obligado a Nepal a utilizar helicópteros para buscar sobrevivientes y trasladar suministros hacia las localidades incomunicadas. Miles de efectivos del Ejército y la Policía participan en las operaciones.

En el Tíbet, China desplegó cientos de rescatistas, además de equipos especializados para continuar la búsqueda en el área afectada.

Advierten riesgo de nuevas inundaciones

La emergencia podría no haber terminado. Las autoridades chinas han advertido sobre la presencia de un lago represado aguas arriba, cuya inestabilidad representa un nuevo peligro para las poblaciones y también dificulta las labores de rescate.

La topografía montañosa, las carreteras dañadas y la acumulación de escombros complican el ingreso de los equipos de emergencia.

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), con sede en Katmandú, también ha advertido sobre los riesgos relacionados con bloqueos río arriba que podrían desencadenar nuevas crecidas.

Cambio climático y vulnerabilidad de los glaciares

El desastre vuelve a poner atención sobre la vulnerabilidad de las regiones montañosas del Himalaya. El calentamiento global acelera el retroceso de los glaciares y puede contribuir a condiciones que aumentan la inestabilidad de terrenos de alta montaña.

Las lluvias monzónicas también provocan cada año inundaciones y deslizamientos en el sur de Asia, aunque los investigadores todavía analizan la secuencia exacta de factores que desencadenaron esta catástrofe.

Por ello, atribuir directamente este evento específico al cambio climático requiere estudios posteriores, aunque los científicos han señalado que el calentamiento está modificando las condiciones de los glaciares y terrenos montañosos de la región.