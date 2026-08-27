El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó sobre la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’o ‘Nairobi’, en la localidad de Fontibón (Bogotá), sindicado como cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’.

A través de sus redes sociales, el mandatario de Colombia dijo que el detenido estaría encargado de articular actividades criminales vinculadas con extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sudamérica y Centroamérica.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación judicial. Abelardo de la Espriella precisó que alias “Nairobi” era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos.

“Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”, se lee.

“El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”, dijo el presidente.

Se conoció que la detención se produjo como resultado de labores de inteligencia de las autoridades colombianas. Alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’ se habría mantenido un perfil bajo en Colombia pese a su presunta actividad criminal en otros países, de acuerdo a las autoridades.

El gobierno colombiano precisó que la operación contó con la participación de unidades de la Policía, la Fiscalía y la DEA.

Golpe al Tren de Aragua.



Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”.



Alias “Nairobi” estaría encargado de articular… pic.twitter.com/kAajEsGiIF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

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