El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, hizo este jueves un llamado para recaudar 1.100 millones de dólares destinados a financiar el plan de respuesta frente a la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).

El programa internacional requiere en total 2.100 millones de dólares y actualmente cuenta con el 48% del financiamiento necesario, según la información difundida por Guterres.

Guterres advierte que recursos podrían agotarse

El secretario general de Naciones Unidas alertó que la falta de nuevos aportes podría comprometer las operaciones desplegadas para contener la enfermedad y atender a las personas afectadas.

“Los recursos actuales durarán semanas, no meses”, advirtió Guterres. Por ese motivo, solicitó cubrir los 1.100 millones de dólares restantes y anticipó que posteriormente podrían necesitarse mayores recursos.

Estados Unidos ha realizado una importante contribución al plan de respuesta, pero Naciones Unidas considera que el financiamiento disponible todavía resulta insuficiente para sostener y ampliar las operaciones.

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Ébola deja más de 2.700 fallecidos

La epidemia fue declarada el 15 de mayo y desde entonces se han contabilizado más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos en la República Democrática del Congo.

El brote está asociado a la especie Bundibugyo del virus del Ébola, para la cual, según la información proporcionada, no existen actualmente vacunas ni tratamientos específicos disponibles.

La magnitud de los contagios y fallecimientos convierte al actual episodio en la mayor epidemia de ébola registrada en la historia de la República Democrática del Congo.

ONU busca ampliar respuesta frente a la epidemia

El llamado de Guterres busca evitar que la falta de recursos limite las operaciones de respuesta precisamente cuando, según Naciones Unidas, necesitan ser ampliadas.

El organismo internacional sostiene que el financiamiento adicional permitirá mantener las acciones destinadas a combatir la propagación del virus y atender las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria.

Guterres señaló además que los US$ 1.100 millones solicitados corresponden a las necesidades inmediatas, pues podrían requerirse nuevos fondos conforme evolucione la epidemia.