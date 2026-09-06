El presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió este domingo 6 de septiembre que Irán responderá con mayor rapidez e intensidad a cualquier nuevo ataque de Estados Unidos contra sus intereses.

La declaración se produjo después de una nueva escalada militar en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas.

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Ghalibaf advierte de represalias más fuertes

“Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó”, afirmó Ghalibaf durante un discurso difundido por medios estatales iraníes.

Añadió que cualquier nueva acción contra la seguridad o los intereses de Irán provocará una respuesta “más rápida, más intensa y más dolorosa”.

La advertencia llega en un momento de estancamiento de las negociaciones destinadas a frenar el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026, después de los primeros ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes

La nueva escalada se intensificó el sábado 5 de septiembre, cuando el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas atacaron tres petroleros iraníes.

Según Washington, la operación fue una represalia después de que fuerzas iraníes lanzaran misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor estadounidenses.

Centcom aseguró que ninguno de los buques de guerra estadounidenses fue alcanzado y que no se registraron militares heridos.

Los petroleros iraníes fueron atacados frente a la isla de Jark, cerca de Jask y en el golfo de Omán, según la información difundida por el mando militar estadounidense.

Centcom: “Atacaremos tres de los suyos”

El comandante del Centcom, almirante Brad Cooper, justificó la ofensiva contra los buques iraníes y advirtió de nuevas consecuencias si continúan los ataques contra fuerzas estadounidenses.

“Si disparan contra dos de nuestros barcos, les impondremos un costo económico aún mayor”, señaló Cooper al referirse a la destrucción o inutilización de tres petroleros iraníes.

Estados Unidos sostiene que esas embarcaciones integraban una red utilizada para generar ingresos destinados a la Guardia Revolucionaria iraní y sus aliados regionales.

Irán rechazó esa justificación y calificó los ataques estadounidenses contra sus petroleros como una agresión.

Irán afirma haber atacado buques vinculados a Estados Unidos

Los Guardianes de la Revolución Islámica aseguraron posteriormente haber atacado tres petroleros que, según Teherán, transitaban por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz, además de otras tres embarcaciones vinculadas a Estados Unidos.

Las autoridades iraníes también afirmaron este domingo haber alcanzado un vehículo militar estadounidense de superficie no tripulado que supuestamente intentaba ingresar a una zona restringida de Ormuz.

Estados Unidos rechazó esa versión y negó que la embarcación hubiera sido alcanzada.

Por ello, no existe confirmación independiente de que Irán haya logrado impactar ese objetivo estadounidense.

Disputa por el control del estrecho de Ormuz

Las hostilidades se concentran nuevamente alrededor del estrecho de Ormuz, paso estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán.

Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas transportados mundialmente por vía marítima atravesaba esta zona.

Irán mantiene restricciones sobre la navegación y exige que los buques utilicen rutas autorizadas por Teherán, mientras Estados Unidos mantiene presión militar y económica sobre las exportaciones iraníes.

El intercambio de ataques se reanudó a finales de agosto después de varias semanas de relativa calma.

Trump busca aumentar presión económica sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado presentar la estrategia de Washington como una combinación de ataques militares limitados y presión económica.

Su administración ha endurecido las acciones contra las exportaciones petroleras iraníes y mantiene sanciones sobre Teherán.

La nueva escalada se produce además a dos meses de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre en Estados Unidos.

Conflicto también escala en Líbano y Yemen

Las tensiones regionales continúan extendiéndose a otros frentes de Oriente Medio.

En Líbano, ataques israelíes contra el sur del país dejaron al menos cuatro muertos este domingo, entre ellos dos mujeres. El Ministerio de Salud libanés reportó además decenas de heridos en distintas localidades.

Israel afirmó que los bombardeos fueron una respuesta al lanzamiento de drones por parte de Hezbolá contra soldados israelíes desplegados en el sur de Líbano.

Mientras tanto, en Yemen continúan los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Los combates iniciados la semana pasada han dejado más de un centenar de fallecidos, aunque los balances varían según las fuentes y continúan actualizándose.