Irán se preparó para una larga guerra, aseguró este lunes el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani.

“Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra”, aseguró Larijani en la red X, en el tercer día del conflicto estallado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump afirma que Irán perdió todo su mando militar y exige a la Guardia Revolucionaria rendirse o morir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que la operación conjunta lanzada junto a Israel contra Irán ha tenido un impacto devastador sobre la estructura de mando de las fuerzas armadas iraníes, al punto de que, según sus palabras, esta ha dejado de existir. El mandatario también reveló que varios de los mandos militares persas están buscando activamente una salida negociada para preservar sus vidas.

Trump realizó estas declaraciones a través de un video publicado en su red social Truth Social, donde además abordó la situación de los integrantes del alto mando iraní que estarían dispuestos a capitular. En ese mensaje, el presidente señaló que el colapso del liderazgo militar iraní es una consecuencia directa del inicio de la operación Furia Épica, lanzada el sábado.

El mandatario fue contundente al describir el estado del mando castrense iraní y la disposición de sus integrantes para buscar protección ante el avance de las operaciones militares conjuntas.

“Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad.”, aseguró.