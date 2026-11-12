El empresario Jensen Huang renunció este jueves 12 de noviembre como director ejecutivo de Nvidia, una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de chips para inteligencia artificial (IA), en medio de un escándalo relacionado con dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer sospechosa de realizar actividades de espionaje para China.

El consejo de administración de Nvidia confirmó que Huang, de 63 años, dejó sus funciones como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio con efecto inmediato, después de haber dirigido la compañía desde su fundación en 1993.

La empresa anunció que Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá como CEO interina, mientras se desarrolla un proceso para seleccionar a su reemplazante definitivo entre candidatos internos y externos.

¿Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia?

La salida del empresario estadounidense de origen taiwanés se produjo después de que trascendieran informaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales que generaron cuestionamientos sobre su conducta y posibles riesgos para la seguridad nacional estadounidense.

Una de las relaciones involucraría a Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International, compañía de centros de datos con sede en Singapur y vinculada comercialmente con Nvidia.

Según informaciones atribuidas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la empresaria habría realizado actividades de espionaje para el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Sin embargo, el Gobierno chino rechaza esas acusaciones y no se ha establecido públicamente una responsabilidad penal por espionaje.

Nvidia, por su parte, señaló que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos de la empresa o información relacionada con la seguridad nacional, aunque mantiene abierta una investigación interna sobre los hechos.

Revelan segunda relación de Huang con una ejecutiva de Nvidia

El escándalo se amplió después de que The New York Times informara sobre una presunta segunda relación extramatrimonial de Jensen Huang con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia.

De acuerdo con el reporte periodístico, existirían registros audiovisuales que mostrarían una relación cercana entre el empresario y la ejecutiva de 48 años.

La información aumentó la presión sobre la dirección de la compañía, que ya había iniciado una investigación independiente tras conocerse el vínculo entre Huang y Alice Huang.

Días antes de su renuncia, Jensen Huang reconoció ante los trabajadores de Nvidia que había mantenido una relación extramatrimonial y ofreció disculpas a su familia y a los empleados de la empresa.

“No fui fiel a mi esposa”, expresó el empresario en un mensaje dirigido al personal, según los reportes difundidos sobre el caso.

Colette Kress asumirá la dirección interina de Nvidia

Tras la renuncia de Huang, el consejo de administración designó a Colette Kress como directora ejecutiva interina, cargo que ejercerá simultáneamente con sus responsabilidades como directora financiera.

Kress forma parte del equipo directivo de Nvidia desde 2013 y ha participado en la gestión financiera de la compañía durante su expansión en el mercado de inteligencia artificial.

La empresa también anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como presidente del consejo de administración, mientras avanza la búsqueda de un nuevo director ejecutivo permanente.

El proceso representa un cambio importante en el liderazgo de Nvidia, debido a que Huang había permanecido al frente de la compañía durante más de 30 años y era una de sus figuras más representativas.

Acciones de Nvidia caen en Wall Street tras renuncia de Huang

La salida del ejecutivo generó una reacción negativa en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia registraron fuertes pérdidas durante la apertura de Wall Street este jueves, aunque posteriormente moderaron su caída.

La incertidumbre se produce en un momento en que Nvidia desempeña un papel central en el desarrollo mundial de inteligencia artificial, debido a la demanda de sus procesadores para centros de datos y modelos avanzados de IA.

La empresa mantiene relaciones comerciales con importantes compañías tecnológicas que utilizan sus chips para entrenar y operar sistemas de inteligencia artificial.

Según Reuters, la renuncia de Huang también plantea interrogantes sobre la continuidad de la estrategia de expansión y las inversiones de Nvidia en el sector.

Donald Trump propone a Tim Cook como reemplazo de Jensen Huang

La renuncia también generó reacciones políticas en Estados Unidos debido a la cercanía de Huang con el presidente Donald Trump, con quien había mantenido conversaciones sobre la industria de inteligencia artificial y las restricciones comerciales a China.

A través de su plataforma Truth Social, Trump propuso que el empresario Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple, asuma el liderazgo de Nvidia.

“Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!”, expresó el mandatario.

La declaración constituye una propuesta pública del presidente estadounidense y no una designación oficial. La elección del próximo director ejecutivo corresponde al consejo de administración de Nvidia.

El caso se produce en medio de las tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China, especialmente por las restricciones a la exportación de semiconductores avanzados utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.