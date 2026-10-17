El papa León XIV abandonó el Hospital Gemelli de Roma tras recibir el alta médica, luego de permanecer cinco días internado por una intervención pulmonar.
El pontífice salió caminando del centro de salud, donde un grupo numeroso de personas se había congregado para esperarlo.
El pontífice caminó hasta el vehículo que lo esperaba y se mostró de buen semblante. En el trayecto, tuvo un breve gesto de cercanía con una joven paciente, a quien estrechó la mano, y recibió fotografías y otros recuerdos de quienes se acercaron a saludarlo.
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