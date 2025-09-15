En un encendido y desafiante pronunciamiento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que Estados Unidos prepara una “agresión militar” contra su nación, a raíz del reciente despliegue de ocho buques en el Caribe sur bajo un operativo antinarcóticos.

“Hay una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente”, enfatizó con un tono dramático el mandatario, quien denunció que las comunicaciones con Washington están completamente deshechas.

El gobierno estadounidense acusa a Maduro de supuestos vínculos con el narcotráfico y ha ofrecido una recompensa millonaria de 50 millones de dólares por su captura. En medio de esta creciente tensión, el jefe de Estado venezolano arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al que calificó duramente como el “señor de la muerte y la guerra”.

Las declaraciones llegan después de que Rubio, en una entrevista con Fox News, tachara a Maduro de ser un “fugitivo de la justicia estadounidense” y lo señalara como una amenaza “directa y peligrosa” a la seguridad nacional de su país.

En esta rueda de prensa con medios internacionales, Maduro se mostró desafiante y aseguró que su gobierno está preparado para resistir cualquier intento de intervención. La situación, sin embargo, incrementa la tensión regional de manera alarmante y deja entrever una peligrosa escalada diplomática y militar entre Caracas y Washington.