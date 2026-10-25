El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo 25 de octubre que el regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue posible gracias al proceso de reconciliación política respaldado por Washington.

Mediante un mensaje publicado en la red social X, Rubio sostuvo que las conversaciones entre el Gobierno interino venezolano y representantes de un sector de la oposición han permitido generar condiciones para el retorno de dirigentes que permanecían en el exilio.

Marco Rubio destaca diálogo que permitió regreso de María Corina Machado

Rubio aseguró que las condiciones que facilitaron el retorno seguro de Machado son resultado directo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos.

El funcionario sostuvo que este proceso también ha contribuido a la liberación de cientos de presos políticos y al regreso de centenares de opositores que se encontraban fuera de Venezuela.

Estas cifras fueron mencionadas por el secretario de Estado en su declaración y no estuvieron acompañadas de un listado individual de beneficiarios en el mensaje difundido.

Estados Unidos pide apoyar negociaciones para lograr elecciones libres

El jefe de la diplomacia estadounidense expresó su expectativa de que todos los sectores políticos venezolanos respalden las conversaciones de reconciliación.

Según Rubio, el diálogo representa una oportunidad para avanzar pacíficamente hacia elecciones justas y libres, además de establecer una democracia duradera.

El secretario de Estado también manifestó que Washington espera que continúen respetándose las libertades de todos los sectores políticos venezolanos.

Estas declaraciones reflejan la posición de la administración estadounidense sobre las negociaciones y sus perspectivas para el futuro político de Venezuela.

María Corina Machado regresó a Venezuela tras diez meses en el exilio

Las declaraciones de Rubio se produjeron horas después de que María Corina Machado anunciara su regreso a territorio venezolano, luego de permanecer fuera del país desde diciembre de 2025.

La dirigente, de 60 años, comunicó su retorno mediante un breve mensaje en X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Machado había salido de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega, después de pasar un prolongado periodo en la clandestinidad por las tensiones políticas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Su regreso también fue celebrado por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, aliado político de la dirigente, quien expresó su intención de retornar próximamente al país.

Diálogo en Venezuela avanza sin participación de María Corina Machado

Las conversaciones respaldadas por Washington se desarrollan entre el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y representantes de un sector de la oposición venezolana.

La semana anterior, Estados Unidos saludó la conclusión de una tercera ronda de negociaciones, orientada a abordar asuntos políticos e institucionales relacionados con el futuro del país.

María Corina Machado no fue convocada a participar directamente en estas conversaciones. Sin embargo, había manifestado que no obstaculizaría su desarrollo, aunque mantiene posiciones propias sobre las condiciones necesarias para una transición democrática.

Venezuela continúa bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez

Venezuela es gobernada por la presidenta interina Delcy Rodríguez desde enero de 2026, luego de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense.

Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar acusaciones relacionadas con narcotráfico, mientras el nuevo escenario político venezolano quedó marcado por la presión diplomática de Washington y las negociaciones entre el Gobierno y sectores opositores.

En ese contexto, Rubio presentó el retorno de Machado como uno de los resultados del proceso de reconciliación. No obstante, la participación de todos los sectores políticos y la convocatoria de nuevas elecciones continúan siendo asuntos pendientes de definición.