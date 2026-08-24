Las autoridades de Nevada, en el oeste de Estados Unidos, instaron el domingo a la población a evacuar sus hogares debido a un incendio forestal de rápida propagación que se acerca a la ciudad de Reno impulsado por el viento.

Unas 42.000 personas han salido de sus casas y a otras 45.000 se les pidió que se preparen para irse, dijo a CNN la alcaldesa de Reno, Hillary Schieve.

En las últimas 24 horas, el incendio Hawk ha crecido en unas 6.087 hectáreas. En la tarde del domingo, las llamas estaban a unos 8 km al noroeste de Reno, un área metropolitana de más de 280.000 habitantes.

El fuego ya ha destruido algunas viviendas en la cima de las montañas y ha dejado seis heridos, incluidos tres miembros de los equipos de emergencia, informaron medios locales.

El incendio muestra un “comportamiento extremo”, según InciWeb, un sitio web del gobierno estadounidense que hace un seguimiento de este tipo de fenómenos.

Imágenes publicadas en X por el servicio de bomberos local muestran llamas y enormes columnas de humo en las cumbres de las montañas cerca de la ciudad.

El gobernador Joe Lombardo declaró el estado de emergencia en el condado de Washoe, donde se encuentra Reno.

El incendio “se está propagando rápidamente y amenaza viviendas y otras estructuras”, señala su orden.

Reno está situada en el noroeste de Nevada, cerca de la frontera con California y de la zona turística del lago Tahoe, en la cordillera de la Sierra Nevada.

El jefe de bomberos local, Richard Edwards, instó a la población a estar preparada para evacuar de inmediato cuando se lo indiquen, o incluso antes.