La evolución favorable del papa León XIV tras una intervención pulmonar permitió a su equipo médico autorizar su salida del Hospital Gemelli de Roma.

La oficina de prensa del Vaticano confirmó la decisión luego de evaluar sus análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico.

La operación se realizó el día 13 y duró 90 minutos. Durante el procedimiento, los médicos extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, junto con el lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante cirugía videoasistida.

Durante su estancia en el centro médico, León XIV pudo retomar algunas labores y celebrar misas en un espacio acondicionado para él.

El viernes, el Vaticano difundió fotografías del papa durante una celebración religiosa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Antes de abandonar el hospital, el pontífice también mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que expresó preocupación por la crisis humanitaria en Oleshki, en la región de Jersón.