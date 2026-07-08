El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este miércoles que su Gobierno está “en contra de todo tipo de discriminación”, en referencia a la controversia desatada por las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé.

El mandatario formuló estas declaraciones durante una actividad oficial en la localidad de Ybycuí, en el departamento de Paraguarí.

“Nosotros estamos en contra total de todo tipo de discriminación”, declaró Peña ante la prensa.

Asimismo, sostuvo que Paraguay debe mantenerse como un país comprometido con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libre expresión, sin tolerar actos discriminatorios.

Polémica por declaraciones contra Mbappé

La controversia comenzó luego de que la senadora opositora Celeste Amarilla publicara comentarios ofensivos contra Kylian Mbappé tras la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial.

Entre otras expresiones, la legisladora cuestionó el origen del futbolista y realizó afirmaciones que fueron calificadas como racistas por distintos sectores.

Las declaraciones generaron el rechazo de organismos e instituciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

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Cruce entre la senadora y el delantero francés

En publicaciones difundidas en redes sociales y posteriores intervenciones públicas, Amarilla también criticó la actitud del delantero francés durante el partido y cuestionó que no saludara al arquero paraguayo Orlando Gill al finalizar el encuentro.

Por su parte, Mbappé respondió el lunes a través de sus redes sociales, donde calificó a la parlamentaria como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”.

Tras esas declaraciones, Amarilla señaló que evalúa presentar una demanda contra el jugador francés.

Gobierno insiste en que los comentarios son personales

El Gobierno paraguayo ya había emitido un pronunciamiento el lunes, en el que precisó que las expresiones de la senadora corresponden exclusivamente a su responsabilidad individual.

El Ejecutivo reiteró que dichas declaraciones no representan la posición oficial del Estado paraguayo ni del pueblo del país.