El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que su país lanzará nuevos ataques contra Irán durante la noche, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Washington y Teherán.

“Esta noche les vamos a dar duro”, declaró Trump antes de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al margen de la cumbre de la OTAN que se desarrolla en Ankara.

El mandatario justificó la advertencia al señalar que Irán “viola el acuerdo cada día” y reiteró que, a su juicio, el alto el fuego alcanzado entre ambas partes ya no está vigente.

Alto el fuego queda en entredicho

Horas antes, Trump había afirmado que el acuerdo temporal alcanzado con Irán “ha terminado” y expresó dudas sobre la continuidad de las negociaciones para alcanzar un pacto definitivo.

Aunque confirmó la posibilidad de nuevos bombardeos, el mandatario no precisó el alcance de una eventual operación militar ni aclaró si Washington abandonará por completo los esfuerzos diplomáticos con Teherán.

Las declaraciones se producen en un contexto de renovadas hostilidades entre ambos países, luego de recientes ataques atribuidos a Irán contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes.