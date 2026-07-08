El canciller de Venezuela, Iván Gil, pidió este miércoles a los países que mantienen congelados activos del Estado venezolano liberar esos recursos para financiar la recuperación tras los terremotos que afectaron al país el mes pasado.

Durante una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el ministro sostuvo que dichos fondos podrían destinarse a la atención de la emergencia y a las labores de reconstrucción.

“Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela para que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y podamos utilizarlos en la recuperación”, declaró Iván Gil.

El canciller añadió que el Estado venezolano mantiene cuentas congeladas en distintos países como consecuencia de las sanciones internacionales impuestas contra el país.

La ONU solicita apoyo para la emergencia

El secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, se encuentra en Venezuela, donde mantiene reuniones con las autoridades para coordinar la respuesta internacional.

En paralelo, la ONU lanzó un llamamiento urgente para recaudar 296 millones de dólares destinados a financiar las operaciones humanitarias durante los próximos seis meses.

Según explicó Fletcher, el objetivo es atender las necesidades más urgentes de aproximadamente 1,3 millones de personas afectadas por los sismos.

“Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas durante un periodo de seis meses”, señaló el funcionario.

Más de 3.600 fallecidos

De acuerdo con el balance difundido por las autoridades, los dos terremotos registrados el mes pasado dejaron al menos 3.600 personas fallecidas y provocaron severos daños en distintas zonas del país.

Las autoridades venezolanas y los organismos internacionales continúan coordinando acciones para la asistencia humanitaria y la recuperación de la infraestructura afectada.