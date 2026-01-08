El presidente de la República, José Jerí, sostuvo una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia, reconocido por el Gobierno peruano como presidente electo de Venezuela, y le expresó su decidido apoyo para que el proceso de transición en ese país culmine con respeto a la voluntad popular manifestada en los comicios de julio de 2024.

José Jerí reiteró el respaldo del Perú a la institucionalidad democrática venezolana en medio de la crisis política que vive la nación caribeña.

Durante la comunicación, el mandatario peruano subrayó la importancia de que el proceso de transición democrática llegue a buen término y se respete el mandato expresado en las urnas, destacando la legitimidad de González Urrutia para liderar ese avance.

El pronunciamiento se da en un contexto de fuerte discusión internacional sobre la situación política en Venezuela.

En declaraciones previas, Jerí había afirmado que, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, corresponde al presidente electo asumir funciones una vez que se regularice el orden interno venezolano, enmarcando así la posición del Perú sobre la crisis y el reconocimiento de autoridades legítimas en ese país.

