El presidente peruano, José Jerí, expresó este sábado que Venezuela inicia “una nueva era en democracia y libertad”, tras la detención de su mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y anunció facilidades para el regreso inmediato de los venezolanos a su país.

En un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, Jerí dijo que “desde hoy muchas familias podrán reencontrase en su país”.

“Por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria”, señaló el mandatario en alusión a los más de 1,7 millones de venezolanos que residen en Perú.

Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad.

Desde hoy… — José Jerí (@josejeriore) January 3, 2026

Cabe precisar que Perú alberga la segunda comunidad venezolana más grande en el exterior, con Lima como la tercera ciudad del mundo con mayor número de venezolanos.

José Jerí expresó su deseo de que “pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”.

“Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad”, afirmó Jerí.

En tal sentido, el mandatario peruano remarcó que reforzará aún mas la presencia en la frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado oficial en el que señaló que el Gobierno “ilegítimo” de Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a “torturas, detenciones arbitrarias e ilegales”, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región “una crisis migratoria sin precedentes”.