La farmacéutica AstraZeneca debía producir entre 150 y 250 millones de vacunas contra el COVID-19 durante el primer semestre de este 2021. El compromiso lo firmó con los gobiernos de México y Argentina, pero estamos puertas de ingresar a mayo y hasta la fecha no ha fabricado ni una sola dosis en las sedes de ambos países. No hay problemas de recursos porque el financiamiento de la producción está asegurado ¿Qué pasó con los compromisos?

En agosto del año pasado los presidentes de Argentina y México anunciaron muy entusiastas que las empresas privadas de sus países producirían en conjunto la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca con sede en Reino Unido. El proyecto, financiado por la fundación del millonario mexicano Carlos Slim, tenía como objetivo producir y distribuir las vacunas a toda América Latina, menos a Brasil que ya tenía su propio acuerdo con la industria médica.

La ausencia de este fármaco se está sintiendo en Sudamérica, que actualmente afronta un rápido aumento de casos por causa la segunda ola y de los brotes de nuevas variantes. Los gobernantes de ambos países y otros de Latinoamérica, estaban esperanzados en estas vacunas para inmunizar a su población.

Presiones en Argentina

El país más perjudicado con la falta de la vacuna es Argentina. El presidente, Alberto Fernández, contaba con el antiviral como principal arma de su estrategia de vacunación. A finales del 2020 el gobierno de Fernández firmó con AstraZeneca su primera y más grande compra de vacunas de 22,4 millones de dosis. Satisfecho con el contrato, no realizó más acuerdos con otros laboratorios.

De acuerdo al documento que firmaron la primera entrega se debió realizar en marzo. AstraZeneca tenía que entregar un lote de 2,3 millones de dosis. Para abril la farmacéutica debió otorgarle al gobierno de Fernández, 4 millones de vacunas. Sin embargo, hasta el momento no entregó una sola dosis de ese contrato.

Actualmente Argentina vive un récord de contagios y fallecidos diarios. La población cuestiona al gobierno por haber priorizado el acuerdo con AstraZeneca por sobre otras opciones, como la vacuna de Pfizer-BioNtech. El descontento y las críticas aumentaron cuando se enteraron que sus vecinos, incluyendo a Uruguay y Chile, lograron concretar acuerdos con otras farmacéuticas que sí les están cumpliendo y ya llevan un alto avance en la inmunización de su población.

Algunos argentinos acusaron al presidente Fernández de haber ninguneado a Pfizer-BioNtech para favorecer al Grupo Insud, compañía responsable de la producción de la vacuna de Oxford- AstraZeneca en su país, algo que las autoridades negaron. En medio de los rumores y las tensiones, el empresario farmacéutico argentino Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud, salió rechazar las acusaciones y explicar por qué se ha retrasado la producción de la vacuna.

¿Qué pasó?

Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience es el que fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, aseguró que están cumpliendo con su parte. Afirmó que, al día de hoy, mAbxience ha fabricado el principio activo en el tiempo y la cantidad que se habían comprometido en el contrato. El empresario señaló que el problema está en el proceso de envasado que se realiza en México.

“Envasar cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente. Este es, de hecho, el problema que enfrentó en México el laboratorio Liomont, quien formula, fracciona y envasa el principio activo que mAbxience produce”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter el pasado 19 de abril, desmarcándose completamente de los retrasos.

Desde el laboratorio Liomont en México, no han confirmado ni rechazado las afirmaciones del empresario argentino. Tampoco se han pronunciado sobre los retrasos en la producción de las vacunas. Fuentes del laboratorio aseguraron que el proceso continúa “en tiempo y forma”. Sin embargo, el propio gobierno de México ya reconoció el retraso existente.

Preocupación en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, recientemente reconoció que hay un retraso con el envasado de las vacunas de AstraZeneca en su país. El pasado 22 de abril el funcionario admitió que es un tema que les causa inquietud, porque no saben para cuándo estarían listas estas vacunas en México.

“El proceso de envasado ha requerido varios elementos de calibración para que esté en los estándares de calidad más altos posibles. Durante un tiempo, un pequeño retraso de aproximadamente unos 10 y 12 días que tuvo que ver con la escasez mundial de unos filtros, de un componente muy específico del proceso de fabricación. Esto ya fue solventado hace varias semanas, más de un mes y medio, y ahorita ya se está en el proceso de envasado”, señaló el funcionario.

No obstante, aclaró que aún falta la última parte del proceso: “La verificación sanitaria (...) que dura 18 días”. Pero eso no es todo, López-Gatell indicó que la empresa AstraZeneca, en su matriz en Oxford, ha planteando que necesitan unos días más para realizar una verificación técnica de la calidad del envasado. “En síntesis, aún tenemos retraso y no hay una fecha precisa de liberación”, reconoció López-Gatell.

Por su parte el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, declaró que las dificultades en los insumos y ajustes en sus fórmulas se están superando y esperan que en mayo se regularice la entrega de esta vacuna para México.

Las declaraciones del canciller Ebrard coincidieron con la publicación de un comunicado por parte de AstraZeneca en Argentina. Los representantes de la farmacéutica sueco-británica difundieron un mensaje en el que reconocen un retraso, pero garantizan la pronta entrega de las vacunas.

“Lamentamos confirmar un retraso en nuestra intención de iniciar envíos para América Latina a pesar de trabajar incansablemente para acelerar el suministro. AstraZeneca continúa en camino de suministrar 150 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 en América Latina. Estamos entregando nuestra vacuna, sin ninguna utilidad financiera para nosotros durante la pandemia, a partir de la primera mitad del año tal como lo anunciamos en agosto pasado”, resaltaron en el comunicado.

Alternativas

A pesar de los problemas en la fabricación de la vacuna de AstraZeneca en México y Argentina, se ha presentado otra alternativa; la colaboración en la fabricación de la Sputnik V de Rusia. Tras una reunión en Moscú entre el canciller mexicano Ebrard, y su homólogo ruso Sergei Lavrov, este miércoles se anunció que México comenzará a envasar la vacuna rusa en mayo.

El canciller informó que el laboratorio estatal Birmex será el que produzca la vacuna, en colaboración con el Fondo Ruso de Inversión Directa. La semana última, el laboratorio argentino Richmond también anunció que producirá la sustancia activa de la vacuna rusa en Buenos Aires. Con esta noticia, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la Sputnik V.

El Fondo Ruso informó que la empresa farmacéutica argentina ya elaboró un primer lote de la vacuna, que será enviado al Centro Gamaleya (creador de la Sputnik V) para que se realice el control de calidad. La producción a gran escala en Argentina está prevista para junio. Richmond adelantó que comenzará con 1 millón de dosis, aunque planea aumentar la producción mensual a 5 millones.

La esperanza ha vuelto, solo esperan que la experiencia de AstraZeneca no se repita con la elaboración de la vacuna rusa y que se encuentren todos los insumos y equipos para garantizar la producción masiva de este fármaco.

