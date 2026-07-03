Según los organismos oficiales, los terremotos registrados la semana pasada en Venezuela han dejado más de 2.300 muertos y más de 5.000 heridos.

Skarlent Rodríguez, modelo y reina de belleza que permanecía desaparecida desde el colapso de varios edificios en el estado La Guaira, figura entre las víctimas mortales.

Tras los sismos del 24 de junio, la joven fue reportada como desaparecida. Desde entonces, familiares y amigos emprendieron una intensa campaña para localizarla.

Durante varios días, su nombre figuró en la lista de personas desaparecidas mientras los equipos de emergencia removían toneladas de escombros.

No obstante, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de la joven entre los escombros de las estructuras colapsadas, con lo que concluyó la intensa búsqueda emprendida por sus seres queridos.

Luego de que se confirmara su fallecimiento, organizaciones ligadas a los concursos de belleza, además de amigos y seguidores, le rindieron homenaje en redes sociales con mensajes en los que resaltaron su calidad humana, dedicación y trayectoria.

Skarlent perdió la vida abrazada a su esposo, José Castro, con quien había retornado a Venezuela el año pasado.