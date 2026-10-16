El papa León XIV participó en una misa en las instalaciones del policlínico Gemelli, donde permanece hospitalizado tras una operación realizada el martes en Roma.

Las imágenes difundidas por la sala de prensa de la Santa Sede lo muestran de pie mientras dirige la celebración religiosa.

A la ceremonia asistieron médicos, enfermeros y trabajadores del hospital que se encontraban libres de servicio, además de integrantes del cuerpo de gendarmería del Vaticano.

El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado. Foto: EFE/ Vatican Media

Durante la homilía, el pontífice expresó su agradecimiento a los profesionales sanitarios y auxiliares por la atención que ofrecen a los pacientes. También reconoció los cuidados que ha recibido durante su estancia en el hospital.

Las imágenes de la celebración muestran su participación en la misa tres días después de la intervención quirúrgica; sin embargo, la información proporcionada no precisa cuándo recibirá el alta ni cuándo retomará sus actividades habituales.