Más de tres días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela, miles de rescatistas, voluntarios y familiares continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar personas con vida.

Según información difundida por la AFP, el balance provisional se aproxima a los 1.500 fallecidos y decenas de miles de personas permanecen desaparecidas, mientras las autoridades y organismos internacionales advierten que el número de víctimas podría aumentar.

La búsqueda de sobrevivientes continúa

Las labores de rescate se desarrollan principalmente en La Guaira, una de las localidades más afectadas por los sismos, donde edificios completos colapsaron y extensas zonas quedaron reducidas a montañas de concreto.

Aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas, los equipos de emergencia mantienen las operaciones.

Durante la noche del sábado fue rescatado con vida un niño de 11 años entre los escombros en Caraballeda, informó la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según la mandataria, ese mismo día fueron rescatadas con vida otras 33 personas.

ONU advierte que la emergencia podría agravarse

El jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), Tom Fletcher, señaló que la cifra de fallecidos podría incrementarse conforme avancen las labores de búsqueda.

La ONU estima además que cerca de siete millones de personas podrían resultar afectadas por la emergencia y que las pérdidas materiales alcanzarían aproximadamente 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) venezolano.

Familiares reclaman mayor apoyo para las labores de rescate

Mientras continúan las operaciones, familiares de personas desaparecidas expresaron su preocupación por la falta de maquinaria y equipos especializados.

En declaraciones recogidas por la AFP, varios afectados señalaron que la ayuda resulta insuficiente para remover grandes estructuras colapsadas y localizar a quienes permanecen atrapados.

Asimismo, un grupo de familiares bloqueó una vía en La Guaira para exigir una respuesta más rápida de las autoridades.

Apoyo internacional y restricciones de acces

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que 24 países han enviado más de 2.700 rescatistas, además de 521 toneladas de ayuda humanitaria y decenas de unidades caninas especializadas en búsqueda de sobrevivientes.

Estados Unidos anunció el envío de ayuda humanitaria y recursos logísticos para apoyar las operaciones de rescate, mientras el aeropuerto internacional que sirve a Caracas reanudó parcialmente sus operaciones para recibir vuelos con asistencia.

Las autoridades venezolanas también dispusieron la militarización de La Guaira y establecieron un sistema de permisos para controlar el ingreso de rescatistas y voluntarios a las zonas afectadas.

Mensaje de solidaridad del papa León XIV

Durante el rezo del Ángelus, el papa León XIV expresó su cercanía con el pueblo venezolano y agradeció el trabajo de quienes participan en las labores de rescate y asistencia humanitaria.

El pontífice manifestó su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia y alentó a los equipos que continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes.